“Mi mamá siempre me dice...”: Maca Venegas reveló con qué periodista la quieren emparejar

La abogada Macarena Venegas desclasificó quién sería el yerno ideal para su querida madre, quien ansía verla vestida de punta en blanca frente al altar. Según reveló, sería nada menos que un reconocido periodista de CHV el hombre que su mamá quiere para ella.

Así lo reveló en el evento contra el cáncer de mama, organizado por la Fundación Oncológica del Instituto Nacional del Cáncer en Chile.

Según contó, uno de los galanes que consquistaron el corazón de la futura suegra sería nada menos que Roberto Cox, quien aparte de conducir el noticiero AM de CHV y participar en el matinal “Contigo en la mañana”, está iniciando una incipiente carrera como DJ.

“Mi mamá siempre me dice ‘hija, ¿y tú no has pensado en Roberto Cox?”, dijo medio en broma, medio en serio, indicó el medio La Hora.

Con vestido de novia

En la actividad benéfica, Macarena Vengas llegó con un sexy vestido de novias, cautivando las miradas de los espectadores y quizás, quién sabe, del cotizado periodista quien se encontraba participando como DJ en la actividad.