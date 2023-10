Pamela Díaz y Shirley Arica hicieron las paces con sorpresivo piquito en Tierra Brava

Al parecer la enemistad entre Pamela Díaz y Shirley Arica ya es parte del pasado en Tierra Brava. Esto, luego del sorpresivo y amistoso piquito que se dieron durante la fiesta para celebrar el triunfo del grupo verde tras ganar la competencia de equipos.

Si bien, todo fue como parte de un juego, ambas lo hicieron de buena gana y entre risas.

El épico momento se dio cuando comenzaron a realizar el juego de la botella, durante la celebración con temática brasileña que fue animada por Matías Vega.

Fue ahí cuando la botella de cachaza apuntó a ambas mujeres, quienes no duraron en darse el beso en la boca, a pesar de las peleas que tuvieron las primeras semanas de encierro en la granja en Perú.

Esto provocó la algarabía de los demás compañeros, ante la aparente reconciliación.

Pero, como se trataba de una actividad, Pamela también se dio un piquito con Miguelito, mientras que Daniela Castro besó a Fabio Agostini y Shirley Arica a Uriel Romero.

Pamela Díaz puso fin a romance con Jhonatan

Este miércoles se vio por Tierra Brava el fin de la relación llena de vaivenes entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica. Una vez que se instalaron en su nueva habitación, “La Fiera” le preguntó por sus verdaderos sentimientos hacia ella, luego de que Arturo Longton le opinara que el modelo no es sincero.

“Me llama la atención que todo el mundo me diga que esto es un juego, una estrategia. Entonces dime la verdad. ¿Tú dijiste algo? No entiendo por qué tan mala onda”, le comentó Pamela.

El modelo le dijo también sus temores, y le puso un ultimátum. “Si me quieres creer, bien, si no me quieres crees, bien también. Yo no te voy a tratar de convencer de que lo que te he dicho es verdad (…) Si tú crees que todo esto es mentira, entonces hasta aquí, po. No quiero ser tu amigo hoy y que después mañana nos demos un beso y pasado mañana soy tu amigo otra vez y me tratas como ninguna persona. Prefiero algo más neutral a ser así. Siento que estás jugando conmigo un poco con todo esto”.

Tras la conversación, quedó claro que Pamela está buscando terminar con Jhonatan, y que todos sus amigos en la casa lo saben.

“Yo no creo que él esté tan enganchado como me aparenta decir. Y he dicho en todos lados que cuando salga no tengo nada en común con él más que una amistad buena onda y respeto”, se justificó Pamela con Guarén. Jhonatan, en tanto, se confesó con Shirley. “A ella le gusta Fabio. Entonces si le gusta Fabio, yo estoy de más”, dijo, admitiendo que ya no confía totalmente en Pamela.