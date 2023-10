“Para ti será un papá, pero para mí no”: Cony reafirmó su distanciamiento con Francisco

El vínculo de “padre e hija” entre Constanza Capelli y Francisco Arenas está roto después de que el exPapá Lulo, ahora denominado como “Papá Nulo”, la tildó de agresiva y la increpó durante la gala en vivo, sin antes conversar con ella, y acoplándose a Sebastián Ramírez, quien se ha comportado de manera agresiva con la bailarina.

En el último capítulo de “Gran Hermano” en la gala de nominación, Diana Bolocco dejó a Cony y Pancho al final para revelar quién estaba en la placa y quién no. Francisco resultó estar en riesgo de eliminación, lo que alegró a la bailarina quien quedó a salvo.

“Eso no es ser de una línea”

Una vez comenzada la nueva edición de “Espiando la casa” tras la gala, Sebastián comenzó a hostigar a Cony por haberse alegrado al enterarse que Francisco estaba en la placa y no ella. Él comenzó a sacar la historia que tenía Capelli con Arenas.

“Qué feo pasar del amor a la rabia en tan poco rato. Cony cómo celebraste ahí, jamás me voy a olvidar de esa cara. Una alegría que te nominaran, ni siquiera te has ido. Imagínate si te vas, va a celebrar arriba de la mesa”, reclamó.

Él señaló que si “Papá Buda”, como lo apodó, se queda es un triunfo, y Capelli dijo que no le podía importar menos. “Para ti será un papá, pero para mí no. Yo tengo madre, no tengo padre”, dijo Constanza.

Francisco se metió e insinuó siempre haber sido leal con ella, pero la bailarina estaba en desacuerdo. “Eso no es cierto, con lo que hiciste ayer, no es cierto

“Me trataste mal”, aseguró Francisco, y Constanza le respondió “tú eres amigo de quien trata mal a toda la casa”. Él dijo que no le interesaba lo que hacía Sebastián, y que los problemas con él son otros, mientras que Cony le respondía que eso no es ser de una línea.