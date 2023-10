¿Podrían volver?: Pamela Díaz se abre a retomar relación con Jean Philippe Cretton

La participante de Tierra Brava Pamela Díaz se confesó a corazón abierto respecto al término de la relación que tuvo durante cuatro años con Jean Philippe Cretton, revelando por primera vez que no cierra las puertas a una posible reconciliación sentimental.

Así lo contó en el encierro en Perú, durante una conversación con su compañero del programa de telerrealidad Max Cabezón.

[ ¿Seba, Rai o Papá Lulo?: Los tres que más suenan para ser eliminados de Gran Hermano ]

Fue el exMasterChef quien quiso saber detalles del quiebre, el cual se ratificó de manera rotunda cuando se filtró el video del animador de CHV besando a otra mujer en una fiesta.

Sin embargo, tras hablar del dolor que le provocaron las imágenes, aseguró que ahora con el paso del tiempo, “por primera vez”, se plantea la opción de un remember.

“Es primera vez que digo ‘no sé’, porque nos llevamos muy bien, y en tres años y medio nunca nos aburrimos”, dijo La Fiera, dejando abiertas las ilusiones de poder verlos juntos nuevamente.

Pamela Díaz puso fin a romance con Jhonatan

Este miércoles se vio por Tierra Brava el fin de la relación llena de vaivenes entre Pamela Díaz y Jhonatan Mujica. Una vez que se instalaron en su nueva habitación, “La Fiera” le preguntó por sus verdaderos sentimientos hacia ella, luego de que Arturo Longton le opinara que el modelo no es sincero.

“Me llama la atención que todo el mundo me diga que esto es un juego, una estrategia. Entonces dime la verdad. ¿Tú dijiste algo? No entiendo por qué tan mala onda”, le comentó Pamela.

El modelo le dijo también sus temores, y le puso un ultimátum. “Si me quieres creer, bien, si no me quieres crees, bien también. Yo no te voy a tratar de convencer de que lo que te he dicho es verdad (…) Si tú crees que todo esto es mentira, entonces hasta aquí, po...”.