Tonka Tomicic no esconde sus dudas respecto de su futuro televisivo: “Todavía no tengo nada claro”

Tonka Tomicic reapareció esta semana en público, animando un evento de moda para generar conciencia respecto del cáncer de mama, y con la duda de lo que será su futuro en televisión.

La figura de Canal 13 estuvo hace algunos días en París, Francia, acompañando a su amiga, la diseñadora Sarika Rodrik, instancia que aprovechó para explorar en su faceta de influencer de redes sociales, realizando tutoriales y presentando lugares icónicos de la capital gala.

La incertidumbre de Tonka

Tras ese periplo, y como cuenta este jueves lun.com, la modelo fue convocada para conducir el desfile de moda “Cásate con la causa”, realizado en la Clínica La Parva, con reconocidas figuras femeninas que vistieron variados diseños de vestidos de novia.

“Brillando nuevamente”: Tonka Tomicic se llena de elogios al publicar su primer tutorial de belleza

En la pasarela desfilaron rostros como los de la argentina Aylén Milla -que superó hace poco un cáncer de mama-, Angélica Castro y su hija, Laura de la Fuente, Macarena Sánchez, Renata Bravo y Cristina Tocco, entre otras, quienes adornaron la actividad que trajo de vuelta a Tomicic a la escena pública.

“¡Me duele todo!”: Tonka Tomicic recorriendo las calles de París fiel a su estilo fitness

Mezclando el trabajo y el placer: Tonka Tomicic sigue disfrutando de su viaje a París

“Cuando me invitaron a participar inmediatamente dije que sí. Esta es una causa preciosa”, confesó la animadora, quien pese a su esperado regreso a la vida pública reconoció no tener tantas certezas de cara a su vuelta a la TV. “Todavía no tengo nada claro”, explicó.

“Ella se está entreteniendo”: Latife Soto habla del presente amoroso de Tonka Tomicic