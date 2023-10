Vesta Lugg sobre su libro de marketing personal: “Lo he aprendido todo en la práctica y soy seca”

Este año, la influencer Vesta Lugg se convirtió en la autora del libro, “Negóciate y gana”, el cual busca entregar diversas herramientas de marketing a los lectores para emprender en los negocios, saber cómo desenvolverse en una reunión, aprovechas las oportunidades que se presentan en el camino, entre otras.

En una conversación con La Cuarta, la cantante habló sobre su trabajo literario asociado al marketing. “Uno de mis superpoderes siempre ha sido el marketing personal (...) creo que muchas personas me han asociado a una persona más fría, más cuadrada, más lejana al arte en general, y hoy puedo decir que me permito ser una artista ejecutiva”, señaló.

“Esa es la artista que soy″

“Soy una artista jefa, soy una artista que escribe tremendos correos, que puede dirigir reuniones de trabajo con 50 personas, con hombres arriba de 50 y comandar la reunión de forma exitosa, una persona que puede vender proyectos, que se puede sentar con la ministra de Equidad de Género en la mañana a plantear proyectos del 2024 (...) Esa es la artista que soy″, agregó la cantante.

Vesta señaló que el contenido del libro nace de experiencia propia en el negocio de las comunicaciones, la música y el marketing. Ella lo escribió con la intención de “transparentar mis estrategias de marketing personal, que no te puedo decir que es de finanzas o de negocios ni de marketing, yo no fui a la universidad, lo he aprendido todo en la práctica y soy seca”, aseguró.