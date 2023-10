¿A quién salvó Viviana del proceso de eliminación?: Ya está la placa definitiva de “Gran Hermano”

La líder de la semana Viviana Acevedo tenía la dura semana de salvar a alguien de la extensa placa de nominación en la cual estaba Sebastián Ramírez por sanción; Raimundo Cerda al recibir la fulminante; y Hans, Francisco, Bambino y Scarlette por votación de sus compañeros en “Gran Hermano”.

La profesora de educación física estaba complicada debido a que habían dos amigos en riesgo de nominación, Fernando Altamirano y Scarlette Gálvez, con el primero siguieron son amigos desde el comienzo del reality y desde que fueron eliminados, mientras que Skarcita es una nueva amistad que forjó.

“Que me dejara enfrentarme al público”

Vivi dejó en placa en primera instancia a Francisco y Hans, lo que no era sorprendente debido a que fueron sus dos votos en la nominación, lo cual vieron todos debido a un castigo en especial que recibió tras el teléfono rojo.

Las especulaciones estaban entre Altamirano y Gálvez, al momento de dar sus razones dijo “son dos personas con mucha personalidad, somos todos amigos, con el Bambino llevo harto tiempo aquí adentro y afuera, a Scarlette la he podido conocer harto también”.

Ella aclaró que no había mala onda, ni ninguna razón negativa para dejar a alguien en la placa. “Yo hice un trato con uno de lo que iba a hacer, me duele mucho porque tengo mucha conexión con los dos”, declaró emocionada. "

“Ojalá esté todo bien, está todo conversado, esa persona lo sabe. Voy por ese trato que hicimos, por eso voy a salvar a Scarlette”, reveló. La salvada estaba sumamente sorprendida y dijo que con ella no hizo un trato, y aclararon que fue con Bambino, y esto lo hicieron cuando estaban afuera, por lo que quedó explícito que no fue un complot.

Sobre sus impresiones Fernando, él dijo que “yo creo que es lo primero que pensó en salvarme, igual yo he tratado de alguna manera manipularla para no salvarme”. Bambino le advirtió que no le hiciera ninguna seña y que todo iba a estar bien.

“Que me dejara enfrentarme al público, para mí es importante saber la opinión del público sobre mí, por cosas que no puedo contar acá, que seguramente ustedes saben, pero para mí es importante enfrentarme al público. Aparte la amistad comenzó en el reality, y se formó de manera muy concreta afuera, sigue acá y va a seguir”, agregó el productor de eventos.

“Estoy atónita”

Finalmente, le consultaron a Scarlette sobre la salvación y ella dijo que “estoy atónita, no pensé que me iba a salvar a mí. Sabía que Fernando era su primera opción claramente por la amistad que tiene, pensé que iba a cenar el sábado y enfrentarme a Team Buda, y hacer la maleta. Yo ya estaba preparada para quizás estar ahí el lunes conversando con ustedes”.

“Pero, feliz obviamente, agradecida de la salvación, de Vivi. Obviamente contenta, lo recibo de brazos abiertos, contenta de estar aquí y pasar Halloween con las chiquillas. También agradecer de conocerla y la linda amistad que hemos tenido y formando día a día, cada momento. Ha sido un apoyo muy importante, nos hemos apoyado entre las tres mucho. Hemos sido contención, resguardo, nos protegemos, nos defendemos”, continuó.

Scarlette reiteró sus agradecimientos, y dijo que la tiene mucho en consideración a Viviana en toda instancia. Aparte, Viviana señaló que es una estrategia, y Fernando dijo que si es que la estrategia no llega a funcionar, que no se sienta culpable, ya que ella aceptó los deseos de él.

Sin embargo, Viviana estaba emocionada porque le daba pena no poder salvarlo, pero señaló que hubiese sido muy egoísta de su parte ya que Fernando quería estar en la placa.