“¡Eres cahuinero y mentiroso!”: Pincoya se enfrentó a Sebastián debido a la repartición de pollos

Una fuerte pelea entre Jennifer Galvarini (Pincoya) y Sebastián Ramírez abrió los fuegos del último capítulo de “Gran Hermano”. El polémico chico con múltiples denuncias en el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Sebastián Ramírez, comenzó a decirle a Francisco que Pincoya le pidió a Vivi que cocinara, por lo cual el amigo íntimo de la mujer chilota la increpó.

Ella señaló que eso era mentira, y Seba aclaró que Pincoya le dijo a Viviana que porcionara y repartiera los pollos. “Eso no es verdad, tasti, estás mintiendo, la que iba a repartir la comida era Skarleth, la rubiecita”, le replicó Jennifer.

Ramírez insistió en su versión de los hechos, y señalaba que él estaba en lo correcto. Posteriormente, Jennifer citó a Vivi y Skarleth para aclarar lo sucedido, ella les comunicó lo sucedido y ambas estaban extrañadas con la versión de Sebastián.

Seba entró y continuó con sus dichos que él supuestamente escuchó cuando estaba en el baño, y por esto le preguntaba qué tenía de malo que dijera esto. Pincoya le informaba que estaba molesta que le mintiera a Pancho, “te gusta armar webeo”, le dijo y ahí es cuando Ramírez se retiró enojado: “¡No, ya! ¡Piensa lo que querai!”.

“¿Por qué inventas cosas?”

Ramírez reiteraba que no encontraba que la situación era grave, pero Jennifer le replicaba que le molestaba que inventara cosas. “¿Para qué le vienes inventar cosas que no son? No po’, tasti, no inventes cosas. Para tu show porque conmigo no te va a ir bien”, le señaló Pincoya.

El chico reality se comenzó a ofuscar y le gritó a Jennifer: “¿Qué tiene de grave?”. La mujer chilota se alteró también y le contestó que “¡Eres cahuinero y mentiroso! ¡Eres un hueón mentiroso y cahuinero! No fueron así las cosas, ¿Por qué inventas cosas? ¡Hueón mentiroso de mierda!”. Él le gritaba de vuelta qué tiene de grave y que había escuchado desde el baño a Pincoya.

La pelea seguía en aumento, en donde los participantes seguían replicando lo mismo. Pancho intervino para decir que no iban a llegar a ningún lado discutiendo. Sebastián le gritó a Jennifer que “¡Eso lo dices para comenzar conflictos! Estás en dos bandos tirando pa’ acá y pa’ allá”.

Cuando se calmó el conflicto, Francisco y Hans dijeron que no podían pelear por un pollo, el ahora llamado como “Papá Nulo” dijo que no estaba de acuerdo en cómo actuó Pincoya, y ambos estuvieron de acuerdo que eso fue feo, pero según él no estaba defendiendo a Sebastián y que él solo dijo las cosas en voz alta.