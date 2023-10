¿Es correcto?: David Beckham sigue besando en los labios a su hija a pesar de las controversias

Además de ser una de las estrellas del fútbol más reconocidas, David Beckham es también un padre amoroso y presente para sus cuatro hijos con Victoria Beckham: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

No obstante, una de las maneras que el exfutbolista siempre ha tenido de demostrarles su afecto ha causado una gran controversia en redes sociales durante los últimos años: besarlos en los labios.

A mediados de 2017, Beckham fue duramente atacado por besar en la boca a su hija, quien por entonces solo tenía 5. Ante la ola de críticas, no se quedó callado y defendió sus gestos amorosos.

“Queremos mostrarles amor a nuestros hijos. El otro día me criticaron por besar a mi hija en los labios. Beso a todos mis hijos en los labios”, aseguró en una entrevista por Facebook Live.

Desde entonces, ha demostrado no importarles las críticas pues se ha dejado ver besando a la menor de sus retoños en varias ocasiones. La más reciente tuvo lugar hace algunas semanas atrás.

David Beckham besa a su hija en los labios otra vez y divide las redes

A través de su perfil en Instagram, el famoso de 48 años compartió un video en donde la pequeña de 12 años aparece maquillándolo para el desfile de “Posh Spice” en la Semana de la Moda de París.

En la grabación, la jovencita aplica los cosméticos mientras ambos escuchan y cantan Style de Taylor Swift. Tras finalizar, Harper roció spray fijador al rostro de su padre y se dieron un fugaz “pico”.

“Mi pequeña maquilladora tiene talento y una excelente lista de reproducción. @taylorswift... Estamos en camino, mamá @victoriabeckham”, escribió en la descripción de la publicación.

Si bien es evidente que no tiene malas intenciones, usuarios se dividieron entre quienes celebraban a Beckham por expresar su afecto paternal y quienes lo juzgaron por besar a su heredera en la boca.

¿Es correcto o no besar a los hijos en los labios?

Al igual que los internautas en este caso, existen opiniones expertas diversas sobre este gesto. No obstante, en general, los médicos recomiendan a los padres no besar a los niños pequeños en los labios.

La razón por la que lo desaconsejan, principalmente en bebés, es porque su sistema inmune es débil y los adultos pueden contagiarles desde simples gripes hasta afecciones como herpes o meningitis.

“El sistema inmunológico de los bebés es muy nuevo, aún se está desarrollando y son muy vulnerables a infecciones graves”, expresó la doctora Jennifer Caudle en Dr. Oz.

“A menudo recomendamos para los niños muy pequeños que no los besemos en los labios porque queremos minimizar el riesgo potencial de infección”, explicó.

Por otro lado, según El Mundo, la Sociedad Española de Odontopediatría advierte que besar a los niños en la boca aumenta su riesgo de tener caries debido a que la saliva es una gran transmisora de gérmenes.

“No es malo en principio dar besos a los hijos”

En cuanto a la parte psicológica, Manuel Hernández, un psicólogo experto en trauma infantil, aseguró a El País que “de ninguna manera hay una respuesta definitiva” y “hay que ver caso por caso para poder hablar de algo normal o de algo sucio, inmoral y, sobre todo, delito”

“No es malo en principio dar besos a los hijos, igual que no es malo dormir con ellos, o ir juntos a una playa nudista siempre que no tenga una connotación sexual y no sea algo que haga sentirse incómodo al niño”, agregó en la conversación.

“En cambio, algunas personas con trastornos psicológicos pueden sexualizar en exceso a los niños, o pueden no ver las diferencias de contacto entre adultos y con niños, o pueden tener mucha ansiedad y usar al menor como forma de calmarse mediante un contacto físico inapropiado”, señaló.

“Insisto que, si las conductas de besar en los labios no incomodan a los niños y no tienen más que una connotación de afecto, son perfectamente plausibles. Pero si se producen en contextos sexuales, o de ansiedad o con violencia sí pueden ser muy perjudiciales para el menor…”, concluyó.

“No es una necesidad del niño”

Por su parte, la licenciada en psicología Emilia Canzutti opinó a Entremujeres que este tipo de besos entre padres e hijos son innecesarios. “Son los papás los que comienzan con este hábito, no es una necesidad del niño”, dijo.

“En muchas familias darle un beso en la boca a los niños, los llamados ‘piquitos’, suele ser una costumbre que comienza desde muy bebés para manifestarles amor, lo viven en forma natural. Otras familias nunca lo harían”, agregó la especialista en vincularidad temprana.

Por su parte, Marisa Russomando, psicóloga especializada en maternidad y crianza, explicó al sitio de Clarín: “Aunque para la mayoría de los padres darle besos en la boca a sus hijos no tiene una connotación sexual, a los pequeños esto puede ocasionarle confusiones”.

Además, estos besos estimulan al menor en zonas sensibles. Por todo eso, estas especialistas recomiendan establecer límites y esclarecer que los besos en la boca son solo para las parejas.

“Para los niños suele ser menos confuso si papá y mamá comparten una manera de manifestarse el amor, y con sus hijos lo expresan de forma diferente”, explicó Canzutti. “Lo ideal sería aclararles desde pequeños que ese tipo de besos está destinada a las relaciones de pareja entre adultos”.

Por último, con el fin de resguardarlos del abuso sexual, Russomando alerta que “es importante que los chicos tengan bien en claro cuáles son los límites, qué partes de sus cuerpos tienen que proteger o cuidar y hasta dónde es normal que otro adulto los acaricie”.

“En caso que los padres decidan darles picos, tiene que quedar sumamente claro que ese tipo de besos no se los pueden dar otros adultos y que tampoco es algo que pueden hacer con pares (como los compañeritos del jardín), pues otros padres pueden ofenderse ante esas conductas”, finalizó.