Karla Constant define a sus favoritos para ganar Tierra Brava: Quiere que una mujer o Miguelito levanten el trofeo

La animadora de Tierra Brava, Karla Constant, se tomó un tiempo para conversar animadamente con Publimetro, comentando lo que ha visto de momento en el reality de Canal 13. Le preguntamos por quienes son sus favoritos y aunque no dio nombres, sí dijo que “me gustan mucho los personajes frontales, divertidos, que generan movimiento dentro de la historia, saquen sus propias conclusiones”.

Consultada por sobre quién cree que ganará, indicó que “lo obvio sería pensar que serían Fabio y Luis, porque son capitanes de sus equipos, pero me encantaría que ganara una mujer, ¿cachai la Pamela Díaz levantando el trofeo como gran ganadora o la Botota, no sé”.

“De verdad que una mujer ganara el reality sería fantástico, ahora si ganara Fabio o Luis serían dignos ganadores”, argumentó.

Sin embargo, después quiso retroceder en su respuesta, porque le faltó nombrar a alguien muy importante. “O Miguelito...perdón me corrijo, yo creo que sería fabuloso que ganara una mujer o Miguelito, que ha demostrado lo mismo que la gente de talla normal”, puntualizó.

El amor de Pamela Díaz

Le preguntamos si prefería a Jhonatan Mujica o a Fabio Agostini para Pamela Díaz, y no escapó de la pregunta. “A Fabio, porque es más divertido, echa más la talla, Jhonatan me encanta, es un tipo 10 puntos, pero no para la Pamela, de personalidad es más Fabio, la torea más, a Jhonatan ella lo domina a él”, afirmó.