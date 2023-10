“Ni conoce a su familia”, Shakira presume a su prima imitándola pero comete este error y no la perdonan

Shakira es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 46 años sigue triunfando con cada tema que estrena, además que es una empresaria también exitosa.

La famosa es reconocida no solo por su talento, sino también por su humildad y lo cercana que es con su familia, sus padres, hijos, hermanos, primos y así lo deja ver en sus redes.

Recientemente, la colombiana quiso presumir a su prima, la actriz y modelo colombiana Valerie Domínguez, quien compartió un video imitándola, pero la famosa cometió un error.

El error que Shakira cometió al presumir a su prima por el que se burlan y la critican en redes

Este jueves la actriz y modelo Valerie Domínguez compartió un video en sus redes en el que aparecía imitando a Shakira en el video de Las de la intuición.

En el video se ve a la actriz con una falda corta negra, pantimedias en el mismo tono, camisa corta blanca, corbata negra, y una peluca morada, igual al look que lleva Shakira en el video.

Valerie hizo este video junto al influencer español Edgard Caro, mejor conocido en redes como Sensillo con S, y recrean el video a la perfección, encantando a sus fans en redes.

Sin embargo, cuando Shakira compartió el video escribió “Mi prima y su marido se lo pasan bien”, y muchos comenzaron a criticarla pues el que aparece en el video no es el esposo de su prima.

Shakira La cantante reposteó el video de su prima pero cometió un error que no le perdonaron (@shakira/Instagram)

Por esto, la colombiana recibió críticas pues aseguran que ni siquiera conoce a su familia, pues a leguas se nota que no es Juan David El Pollo Echeverri, el esposo de Valerie.

“Jaja dios mío ni siquiera conoce a la familia”, “por favor alguien que le diga a Shakira que ese no es el esposo de su prima, que baje ese post jaja”, “y lo peor es que aún no quita la publicación”, “conoce a su prima y de casualidad”, “de verdad que pena que no sepa quién es el esposo de la prima”, “Shakira siendo Shakira, no me sorprende”, y “que familia tan unida jaja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque Shakira lo hizo con la mejor intención, solo fue criticada, pero a pesar de todo, no eliminó la publicación de sus redes y su prima hasta ahora no ha reaccionado al error.