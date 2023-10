“No me van a hacer caer en la estupidez”: el íntimo desahogo de Raimundo por la mala onda que se ha dado en “Gran Hermano”

Un fuerte desahogo tuvo este jueves Raimundo en el reality “Gran Hermano”, quien luego de quedar en placa de eliminación junto a más de la mitad de los participantes del programa de CHV, no se guardó nada para acusar la mala onda que ha sentido estos últimos días en el encierro de Buenos Aires.

La reflexión de Rai llegó durante una actividad en solitario, en la cocina, y mientras preparaba arroz con tomates.

En ese momento, y por más de siete minutos, el joven hizo sus descargos en contra de sus compañeros y las constantes peleas que se han dado en los últimos días.

Críticas a sus compañeros de “Gran Hermano”

“No me he puesto a hablar ciertas cosas de estas personas porque ya es mucho. Me he dado cuenta de cómo me siento, y uno puede ser duro y todo, pero en cierto punto, que sea así todos los días, todos los días, que termina desgastando igual”, señaló Rai, quien aseguró que “nadie sabe qué pasará el domingo, pueden pasar muchas cosas”, respecto de la tensa jornada de eliminación que pronostica para este fin de semana.

“Ha estado loco, por sobre todas las cosas”, prosiguió el chico reality, quien si bien aclaró que “no me gusta hablar tanto de la gente”, no pudo ocultar su molestia e incomodidad por las peleas que se han dado en la casona.

“Es que han sido tantos los problemas al día, la mala onda, que al final se basan en eso los temas de conversación, como que se privan de muchas cosas. En la mañana, gritero (sic); en la noche, gritero (sic), prfff. Está bien poner discusiones, pero cuando pasan a tratar de perjudicar a la persona, por A, B o C motivo, sin el fundamento, ahí está el problema. Porque enojan, hacen enojar. Tienes que tratar de lidiar con eso”, puntualizó.

“Pero bueno, como he dicho siempre, vine a la competencia y esto te hace cada día más fuerte. Por eso el otro día estaba un poquito cansado, de guardarme lo que pasó en el en vivo, conversamos las cosas y me di cuenta que todos se destaparon, porque nadie quería hacerlo, cada uno habló lo que necesitaba decir, lo que tenía adentro durante mucho tiempo, y eso es lo que pasa acá”, reflexionó Rai, quien aclaró que pese a ello “voy a seguir fiel a lo que creo, y no me van a hacer caer en la estupidez, en lo burdo. No voy a caer. Como última opción caería. No existe en mí eso”.

“Esta segunda tanda ha estado distinta a la primera. Es loco salir, y volver a entrar, fue poquito el tiempo, pero el hecho de haber roto esa burbuja es muy loco, hueón. Porque pasé de una vida totalmente privada, en otra volá (sic), a esto. Entonces, la cagó la weá (sic). Y como primera experiencia ha sido muy bonita. Sobre todo de ese cariño que me di cuenta cuando salí y estuve recibiendo en el encierro, fue muy gratificante. Esa fue una de las razones por las que quise volver. Por ese apoyo, sino hubiese sido distinto, pero supongo que me inyectó de felicidad y me hizo venir a cerrar lo que tenía que cerrar acá. Sea lo que sea. Sea esta placa que me destinaron, sea quedarme hasta el final, o sea irme en otro día”, finalizó.