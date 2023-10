Paty Maldonado reveló triste situación familiar luego de lamentable pérdida en su hogar

Una triste situación familiar se encuentra viviendo Paty Maldonado, la cual la mantiene sumida en una profunda angustia en estos días.

La comunicadora compartió su íntima preocupación durante la reciente edición de su programa de YouTube “Las Indomables”, en el cual relató que su gatita, llamada Titi, salió del hogar y hasta ahora no ha vuelto.

“Tengo una mala noticia que dar, me quiero suicidar, me quiero morir. Se me fue la Titi, mi gata chica que llegó, tenía ocho meses”, inició la narración de su drama.

En este sentido, explicó que la felina era la “regalona acá adentro de la casa, pero yo noté que ella estaba desesperada, no había salido nunca”.

Es más, confesó que “se me han caído mis lágrimas. Me cagó la vida, la busqué por todas partes, salí hoy día, se metieron los cabros para el borde de la parcela de al lado, subieron el cerro. No está, lleva tres días”.

Asimismo, comentó que recurrió a su veterinaria, quien la orientó acerca de los motivos por los que la mascota podría haber abandonado el hogar. La profesional señaló que probablemente su huida fue causada porque la gatita estaba en celo.

“La veterinaria me dijo que cuando la gata no ha salido a la calle, y es distinta al perro, la gata está en celo, se va a como dé lugar”, relató.

“Si vuelve le voy a plantar un charchazo a la mierda. Olvídate, la voy a castigar a la huevona, la voy a encerrar. Además, que me va a llegar preñada”, reclamó airada Paty.

Debido a la angustia, la opinóloga reveló que le solicitó a su familia que no vuelvan a llevarle animales a su casa: “Decidí ahora, no tener. Tener solamente a los que tengo, nada más, no quiero nada más. Me tocó sufrir”.