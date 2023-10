Pincoya se molestó con Jorge después de que pidiera disculpas por ella: “Que Seba lo empiece a huev***, a ver cómo le va a ir”

El último capítulo de “Gran Hermano” se caracterizó por la furia de Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, quien despotricó en contra de todos sus compañeros, la producción y los animadores del reality.

Una vez que terminó el polémico episodio, Jennifer seguía molesta mientras conversaba con Francisco Arenas, y expresó su desagrado después de que Jorge Aldoney pidió disculpas por lo sucedido.

“El otro: ‘ay que pido disculpas porque me dio vergüenza’, qué tiene que meterse. Él tiene que velar por él no ma’”, señaló Pincoya. Mientras que Francisco agregó “ese otro más que atornilla para el lado de él. No pasa nada con el Jorge”

“Él se hace el bueno porque quiere ganar el Mister Mundo”, aseveró Jennifer. “Él quiere generar lucas, quiere estar en la tele, entonces obvio que eso es la tele para el hueón. Le dije en el pasillo, qué tiene que pedir disculpas por mí el hueón, tiene que pedir disculpas por tus actos, no por los míos”, continuó.

“Cuando le toquen a la chiquitita (Skarleth Labra), ahí hay que pedir disculpas por él cuando se enloquezca, que él está tranquilito porque nadie le ha dicho na’. Que Seba lo empiece a huebiar nomás, a ver cómo le va a ir”, añadió Pincoya.