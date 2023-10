Pincoya tuvo un día de furia y se fue en contra de sus compañeros y los animadores de “Gran Hermano”: “¡Estoy indignada!”

Una actividad de radio desató un incendio en la casa de “Gran Hermano”, que terminó con Jennifer Galvarini (Pincoya) sumamente enojada y llegó hasta gritarle a los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. Se les propuso crear un programa de radio con cuatro panelistas más un locutor.

La mujer de Chiloé se auto impuso como la locutora, y sus compañeros titubearon y sugirieron que Viviana también podría ser la encargada debido a que era la líder. El hecho de que no la eligieran instantáneamente, enojó a Jennifer quien les reclamó por querer tener sólo a gente “bien hablada” y no querían a alguien autóctono.

Ella se excusó de la actividad, sus compañeros le dijeron que volviera y eligieran a los participantes de manera más justa, pero ella se rehusó y se retiró de la actividad.

Posteriormente, durante la prueba de supermercado, Jennifer tuvo un fuerte accidente, por lo que terminó siendo asistida por los médicos de la producción, quienes le inyectaron debido a la inflamación. Sin embargo, antes de esta intervención, ella tuvo que asistir sola en primera instancia.

“¡No, no me interrumpas Julio César!”

Al momento de llegar el en vivo y los animadores entraron a la casa de “Gran Hermano”, le consultaron a los participantes cómo estaban y comenzó todo. “Diana, pregúntame cómo estoy yo, pregúntenme, ¡Yo estoy mal! ¡Estoy privada!”, exclamó.

Ella habló de la primera actividad que la molestó, el de la radio, ella señaló que iba a quedar en el sillón, cuando quería ser partícipe del juego. “No solamente la gente que habla bonito tiene que estar participando. Igual tiene que haber gente como uno del sur porque yo represento a la dueña de casa, a la mujer que no tiene tremendo hablamiento”, dijo evidentemente molesta.

El animador intentó intervenir, y Jennifer le contestó: “¡No, no me interrumpas Julio César! ¡Porque estoy priva’!”, con un tono alto y apuntándolo con el dedo, y reiterando que todos tuvieron que haber participado de esta actividad. Diana le dijo que le encontraba la razón, pero que hablaran sobre el tema, Pincoya le contestó que no la cortaran.

“¡Yo le dije a ‘Gran Hermano’ que lo iba a decir públicamente! (...) Yo estoy enojada y molesta con todos acá, con el juego que hicieron en la casa, con ustedes, con todos estoy enojada, después fui al confesionario y no me abrieron la puerta”, señaló.

Al preguntarle por qué no participó de la actividad, Jennifer dijo que no lo hizo porque había cuatro cupos y participaron las otras chicas del reality, Cony y Scarlette estaban en el panel, junto a Rai, Hans y Vivi fue la locutora. Cuando intentaba hablar otro participante, los hacía callar.

“¡Estoy indignada!”

Posteriormente, Jennifer contó la segunda razón de su molestia: que no pararan el juego cuando se accidentó y no recibió la atención médica inmediata de la producción. “Me saqué la chucha y no pararon el juego, acá estoy lesionada. Me hice la primera atención, y después llegó el médico, me inyectaron, pero la primera atención me la hice yo, con tremendo dolor (...) ¡Estoy enojada! ¡Estoy indignada!”, señaló antes de retirarse.

Antes de irse, Julio César le respondió que ellos no la han tratado como ella los está tratando, y Jennifer se retiró.

Sobre la actividad de la radio, le preguntaron a Vivi qué pasó, y mientras estaba explicando volvió Pincoya para dar su punto. “Las diez personas que estamos acá (tuvieron que participar), un grupo primero y después el otro grupo (...) obviamente, las chicas van a hablar para quedar bien”, afirmó y se volvió a ir.

Pincoya se estaba yendo a su pieza y gritaba: “¡Aquí hablan todos bonito en la pantalla, pero después se apaga la tele y queda la caga en esta huea. Ahí eso no lo muestra!”, la mujer chilota se volvió a retirar del en vivo.

La animadora le consultó a la líder de la semana sobre el accidente de Jennifer, y les aseguró que el doctor fue lo más rápido posible. Viviana contó que todos le preguntaron cómo estaba, y le dijeron que no siguiera participando de la actividad debido a que tenía la pierna evidentemente inflamada.

“Valen calla...”

Galvirini volvió de la habitación para reiterar que: “no es lo mismo preguntar, porque si ellos se caen soy la primera en ir a auxiliarlos. Lo otro, acá tienen que darle la oportunidad a todos para mostrarse, no solamente a unos cuantos y los otros quedarse en el sillón. Eso es lo que no me gusta”.

Los animadores intentaron hablar con ella, pero la mujer se volvió a retirar. Julio César le dijo que tuvo más protagonismo que todo el segmento de la radio. Sus compañeros volvieron a contar la versión de los hechos, en la que Pincoya se excluyó sola de la actividad, le volvieron a repetir que podía ser locutora, pero no quiso. De igual forma, Cony contó que le ofreció su ayuda cuando se accidentó, pero no le permitió esto.

Jennifer volvió a decir que no pararon la actividad por ella, y nadie la ayudó ni ofreció ayuda. Sus compañeros insistieron en que sí le preguntaron cómo estaba y le ofrecieron atención, mas se negó a recibirla. “No se hagan na’ ahora las buenas, valen callampa”, lanzó.

Francisco fue a conversar con ella, y se fueron a la pieza, las cámaras estaban pinchándolos y cuando llegaron a la habitación, ambos comenzaron a reírse.

Jennifer volvió e insistió que nadie la ayudó, sus compañeras repitieron que sí le ofrecieron su ayuda, pero ella se negó. La mujer chilota replicó que deberían haberla tomado igual al verla con dolor, y Viviana le contestó que qué quería que hicieran, si les rechazó el auxilio.

La situación continuó por minutos en el que Pincoya insistía en su punto, gritándole a toda la casa y a los animadores, mientras que sus compañeros relataban su versión de los hechos.