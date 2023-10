“¿Acaso no ve noticias?”: Angelina Jolie envía mensaje sobre Israel y la tunden en redes

Además de tener un puesto en la cima en Hollywood por su trabajo como actriz, directora y productora, Angelina Jolie es una mujer dedicada al trabajo humanitario y está decidida a hacer del mundo un lugar mejor a través de una variedad de esfuerzos caritativos.

Aunque encontró fama como hija de celebridades y a través de su trabajo en la pantalla grande, utiliza continuamente su plataforma masiva para promover la bondad y la justicia en todo el mundo. Ya sea que esté luchando para que el mundo tenga toda la información sobre la importancia de las abejas o la difícil situación de los refugiados, Jolie comprende la importancia de ayudar al planeta y a las personas que lo habitan.

La madre de seis hijos, ha luchado especialmente en los países en los que nacieron sus tres hijos adoptivos: Camboya, Etiopía y Vietnam pero también se ha involucrado en otros conflictos que actualmente afectan al resto del mundo y que vienen de años atrás.

La ganadora del Oscar ha pasado casi dos décadas trabajando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Comenzó su trabajo con la organización como embajadora de buena voluntad y viajó a Sierra Leona, Irak, Tailandia y más para ayudar a encontrar soluciones para las personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares.

En 2012, Jolie se convirtió en enviada especial de ACNUR y desde entonces ha continuado su trabajo con poblaciones de refugiados en todo el mundo. “Mi trabajo ahora implica luchar junto a mis colegas para que los refugiados tengan derechos y protección, resistir los retornos forzosos y presionar para obtener mejores oportunidades de aprendizaje”, dijo a Vogue en junio de 2020. “ACNUR es una agencia de protección. Ayudamos a quienes han huido de la guerra y la persecución, a quienes se les han violado sus derechos”.

El conflicto palestino-israelí se ha cobrado decenas de miles de vidas y ha desplazado a muchos millones de personas y tiene sus raíces hace más de un siglo. Ahora, luego de que a principios de octubr terroristas de Hamás, procedentes de Gaza, arrasaron ciudades fronterizas en un ataque sorpresa en el que murieron al menos 1400 israelíes, la región se prepara para un nuevo conflicto. Los ojos del mundo están nuevamente centrados en lo que podría venir después.

En medio de la tensión, civiles, influencers, activistas y celebridades han enviado mensajes de apoyo y expresando su sentir respecto al conflicto. Sin embargo, en redes sociales también se ha desatado una división de opiniones en las que parece no haber puntos medios.

Angelina Jolie, que había permanecido en silencio pese a su trabajo humanitario, finalmente ha tomado sus redes sociales para enviar un mensaje:

“Como millones de personas en todo el mundo, he pasado las últimas semanas enfermo y enojado por el ataque terrorista en Israel, la muerte de tantos civiles inocentes y preguntándome cuál es la mejor manera de ayudar. Yo también rezo por el regreso inmediato y seguro de cada rehén y por las familias que soportan el dolor inimaginable del asesinato de un ser querido. Sobre todo, los niños asesinados y los muchos niños que quedaron huérfanos. Lo que pasó en Israel es un acto de terror. Pero no puede justificar a la población inocente de Gaza que no tiene adónde ir, ni acceso a alimentos ni a agua, ni posibilidad de evacuación, y ni siquiera el derecho humano básico a cruzar una frontera para buscar refugio”