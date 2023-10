Bryan Spears: ¿quién es el hermano de Britney Spears y cómo es su relación actualmente?

La problemática relación que la cantante estadounidense Britney Spears mantiene con sus padres y su polémica hermana menor desde hace varios años es ampliamente conocida en la opinión pública.

No obstante, no muchos saben que la princesa del pop también tiene un hermano mayor. Su nombre es Bryan Spears y mantiene un perfil más bajo que el resto de sus controversiales familiares.

¿Quién es Bryan Spears, el hermano de Britney Spears?

Bryan Spears es el hijo mayor de Jamie y Lynne Spears. Él nació en abril de 1977, por lo que es cuatro años mayor que la famosa intérprete de exitosas canciones como la mítica Baby One More Time.

De acuerdo a la revista UsWeekly, Bryan se licenció en kinesiología en la Universidad del Sudeste de Luisiana, alma mater pública en donde también cursó sus estudios universitarios su progenitora.

Sin embargo, después de que Britney saltara al estrellato, se convirtió en mánager para familia. A la par, trabajó como productor en varios proyectos de su hermana menor, Jamie Lynn, como Zoey 101.

De acuerdo al libro de memorias de esta última, Jamie Spears también dejó su restaurante de mariscos en Luisiana en manos de Bryan, pero este lo habría vendido a terceros en algún momento.

También se dice que trabajó junto a Britney como parte de su residencia en Las Vegas mientras estaba bajo la tutela de su padre, pero la función exacta que cumplió no es del conocimiento público.

En cuanto al plano sentimental, se casó con la representante Graciella Sánchez en 2009. No obstante, tras seis años juntos y procrear a su hija Sophia Alexandra, ella solicitó el divorcio en 2015.

Actualmente, sostiene una relación amorosa con la modelo Amber Lynn Conklin, con quien no comparte retoños. La pareja a veces se deja ver en momentos románticos en redes sociales.

Bryan Spears tiene una relación con la modelo Amber Lynn Conklin | (Instagram)

¿Cómo es la relación entre Bryan y Britney Spears?

De acuerdo a We Got This Covered, en los primeros capítulos de su autobiografía The Woman in Me, Britney Spears describió extensamente la cercana relación que sostuvo con Bryan en su niñez.

La cantante incluso reveló lo devastada que se sintió cuando sus padres le dieron su propia habitación al llegar al sexto grado. Y es que encontraba consuelo durmiendo con su hermano mayor.

Spears explicó que solía sentirse asustada en su infancia debido a los problemas de su padre con el alcohol y las peleas que tenía con su madre, por eso se calmaba al compartir la cama con Bryan.

Según el cibersitio, la estrella del pop además narró en su libro un grave accidente que sufrió su hermano en la adolescencia, del cual solo podía recordar los momentos antes y después de la lesión.

“Sentí el amor más entrañable y protector”, rememoró en las páginas. “No quería que lo lastimaran nunca. Ya lo había visto sufrir demasiado”.

Tras su adolescencia, Britney habla poco sobre su hermano mayor, lo cual pudo haber resultado sorpresivo para muchos fanáticos pues se dice que codirigió su tutela junto con su papá.

De hecho, en 2020, Bryan habló al respecto en el podcast As Not Seen on TV y dijo que esta había sido “algo grandioso” para su familia hasta este punto. “Seguimos esperando lo mejor”, agregó.

También añadió que finalizarla significaría un “ajuste” y dio a entender que tareas cotidianas, como que la cantante hiciera sus propias reservaciones, podrían ser dificultosas para su hermana.

A pesar de eso, reconoció que Britney “siempre quiso salir” de la tutela. “Tener a alguien constantemente diciéndote que hagas algo tiene que ser frustrante”, comentó en esa oportunidad.

Asimismo, durante 2021, uno de los bailarines de la superestrella reveló en redes sociales que Bryan intentó controlarla inclusive desde antes de ser puesta bajo la supervisión del padre de ambos.

No obstante, luego de que la tutela de Britney llegara a su fin ese año, él publicó una foto en Instagram donde posa contento con ella, sus sobrinos, Sean Preston y Jayden James, y otros familiares.

Britney Spears y su hermano, Bryan Spears, han tenido una relación con sus altas y bajas | (Instagram)

En 2022, se reportó que Bryan había sido el único Spears invitado a la boda de Britney con Sam Ashgari, pero ella lo desmintió con una publicación donde recordó la entrevista que dio dos años antes.

“Bryan, cuando ese hombre increíblemente amable te preguntó ‘¿por qué tu familia no la deja ser?’ Tu respuesta fue: ‘Ni siquiera puede hacer una reserva para cenar”, contó en un post en Instagram.

“¡Ninguno de ustedes quiso que terminara porque a todos les encantaba decirme qué hacer y tratarme como nada!”, agregó en la publicación ahora borrada. “Me lastimaste y lo sabes”.

Pese a todo esto, hace algunos meses, Page Six informó que Britney y Bryan se habían vuelto más cercanos gracias al apoyo que este le ha dado a la artista durante su divorcio de Sam Asghari.

“Él se ha quedado a dormir y la ha ayudado junto con un terapeuta”, reveló una fuente anónima al medio que además describió la presencia de Bryan como “algo grandioso” para la familia Spears.

Por ahora, los dos se han negado a hablar al respecto, pero la reconciliación podría explicar por qué la famosa no condenó a sus hermanos de la misma forma que a sus progenitores en sus memorias.