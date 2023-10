Fede Farrell dejó atrás su romance de “Gran Hermano”: El argentino ya tiene una nueva conquista

El exparticipante de “Gran Hermano”, Fede Farrell, está lejos de la casa más famosa del mundo, y lejos de los conflictos que se desencadenan día a día en el reality de Chilevisión.

El argentino tuvo un fugaz romance con Constanza Capelli dentro del encierro. Sin embargo, él dejó esta relación atrás, y ya tiene una nueva conquista.

A través de su cuenta de Instagram, el chico reality contó la historia de cuando se enamoró de un mecánico en Colombia, que hizo que su visita por el país se extendiera.

“¡Cámbiame todo!”

“Venía muy pancho pedaleando de México a Argentina en la ‘bambucleta’, cuando de repente en Medellín iba en una subida y se cortó la cadena”, partió.

“Voy a la bicicletería, para que me arreglen la cadena, me la cambian y en eso me mira el cable del freno y me dicen ‘papi, ese cable está oxidado, ¿se lo cambio?’ ¡Cámbiame todo!”, contó efusivamente Farrell, quien contó que no se resistió al acento paisa del hombre.

“Ya me estaba tomando un tinto con el señor mecánico y así llevamos dos semanas de relación. Yo siempre había tenido una fantasía como un mecánico automotriz, pero así (...) Salud por los mecánicos y el amor homosexual”, cerró el argentino.