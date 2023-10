La hija del director Steven Spielberg que lo hace sufrir por estar en el cine para adultos

Mikaela Spielberg tiene 27 años y es la hija menor del director Steven Spielberg, que la adoptó con su esposa Kate Capshaw. Y es bien sabido que está en una industria parecida a la de su padre, lo que le molesta a este muchísimo: el cine para adultos.

Esto se supo hace tres años, pero ella ya ha concedido entrevistas y ha avanzado en su carrera. Esto le explicaba a The Sun al respecto:

“Siempre he sido una persona de naturaleza muy sexual. Mi principal esperanza es llegar a que algún día sea lo suficientemente lucrativo como para no estar atada financieramente a nadie, entonces podré empezar a decirle a la gente que no hay nada malo en que use mi cuerpo de una manera que me resulte cómodo para sustentarme. No puedo seguir dependiendo de mis padres o incluso del estado, no es que haya nada malo en eso, simplemente no me siento cómoda”, explicó.

Ella ya está en escenas en PornHub y tiene su propio OnlyFans. También quiere trabajar como bailarina en un club de striptease y espera la licencia de trabajadora sexual.

Mikaela ya había luchado antes contra trastornos alimentarios y problemas de salud mental. Y según el Daily Star, tiene un prometido de 54 años.

Steven Spielberg sufre por la profesión de su hija: actriz de cine para adultos

El aclamado director de películas como ‘La lista de Schindler’ y ‘El color púrpura’ se enteró de lo que hacía Mikaela a través de un Facetime. Y claro, el director y su esposa están profundamente avergonzados, pero Mikaela se defiende:

“Mi seguridad siempre ha sido la prioridad número uno para mis padres, pero me cansé de no poder sacar provecho de mi cuerpo. Me gusta hacer este tipo de trabajo. Me gusta satisfacer a otras personas, es algo gratificante”, afirmó.

Una fuente reveló que Steven Spielberg está muy “avergonzado” por la incursión de su hija Mikaela, de 23 años, en el cine XXX, pues ha hecho videos para una página web y está trabajando para obtener la licencia de bailarina exótica. Por @javierpoza / Fuente: X pic.twitter.com/5RP7Tc3Fty — JavierPozaInforma (@pozainforma) October 26, 2023

Por ahora, Spielberg sigue dedicándose al cine y su hija ya terminó con su plataforma en Onlyfans. Quiere dedicarse a pintar y ve en esta profesión una forma de pagar cuentas.

En 2020 fue arrestada por violencia doméstica y, eso sí, incluso sus videos se han filtrado en lugares como Reddit.