“Lo voy a abrazar y me agarra a combos este hue**”: Los atletas de la risa recordaron conflicto que protagonizó “El Guatón”

“El Guatón” de Los atletas de la risa compartió una divertida anécdota de cuando él pagó los platos rotos de sus compañeros de humor, durante un evento que realizaron en una minería.

El trío de comediantes estuvieron presentes en el estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, y en la sección de “El muro de los lamentos”, donde los invitados se enfrentaron a diversos titulares que generaron durante su trayectoria.

“Me pegaron por chistoso” era el titular, y la persona en cuestión era Juan Carlos Donoso, quien comenzó a contextualizar que esto sucedió durante un evento en una minera. Ellos actuaban con Tatiana Merino, y sus compañeros le pidieron a Donoso que no dijera tantos garabatos y se comportara para que lo volvieran a contratar.

“Cabezón cul...”

“Salimos al escenario y yo fui el hueón más sano, hice caso. Este hueón y este otro molestaron a una persona que tenía un mate así más o menos (era cabezón). Estaba a tres metros y se cargaron con él, (le dijeron) ‘presta el casco para hacerle ensaladas a los hueones’”, contó Donoso.

Patricio Mejías agregó que le dijo: “¡Siéntate atrás que no dejai ver a nadie, cabezón culiao! Se portó bien el Guatón, si fuimos nosotros”.

Una vez que terminaron su show, fueron a un container a descansar, y el Guatón relató que “entra un hueón como de dos metros, peor que el Willy Sabor”. Él se paró para recibirlo debido a que pensó que era un fanático que se estaba acercando.

“Lo voy a abrazar y me agarra a combos este hueón, me pesca de aquí y me dobla, me pega un rodillazo (...) Al último me agarró, como sería de grandote, me tiró y caí arriba de una mesa de centro de vidrio”, cerró.