Participantes de “Gran Hermano” especularon sobre quiénes podrían llegar a la final: se la jugaron por joven promesa

La recta final de “Gran Hermano” se está acercando, ahora quedan los últimos diez participantes dentro de la casa, y la coronación de un ganador es más inminente que nunca.

Por esto, un grupo comenzó a especular quiénes podrían ser los que terminarán llegando a la final del polémico reality show. Constanza Capelli, Scarlette Gálvez, Viviana Acevedo, Skarleth Labra y Fernando Altamirano se reunieron para comentar esto.

“Yo no soy quién para decir quién va a ir o quién no va a ir, pero creo que no va a ir a la final el Pancho, el Seba (...) Panchito yo creo que no, el Rai yo creo que no”, comentó la bailarina.

La finalista de los chicos

Por su parte, Bambino confesó su corazonada sobre una de sus compañeras, “tengo mucho la tincá' de que tú vas a estar entre las cinco finalistas, Skar”. La joven cuando escuchó esto, dijo que no creía.

Labra reiteró que no creía que iba a llegar a la final, pero sí cree que va a llegar Jorge, Cony, Pincoya y Hans, los denominados “cuatro fantásticos”, quienes son los únicos que no han salido eliminados del reality o abandonado la casa.

Skarleth señaló que iba a ser eliminada antes de llegar a la final, pero sus otros compañeros no estaban de acuerdo. Constanza pensó lo mismo que Bambino, y Scarlette rescató la humildad de su tocaya. “Dios quiera”, cerró la joven.