¿Quiénes son las ‘Reinas bellas’?: Ignacia Michelson evalúo a los nuevos reingresos de “Gran Hermano”

La fundadora del grupo “Reinas bellas”, Ignacia Michelson, por primera vez participó de un panel de “Gran Hermano”, y estuvo presente en “Espiando la casa: la fiesta”. El animador, Juan Pablo Queraltó, le consultó sobre los reingresos y cómo estos se posicionan en los grupos.

La DJ evaluó a los nuevos personajes que están rondando al grupo de ella dejó de las “Reinas bellas” que es compuesto por Constanza Capelli y Scarlette Gálvez. La profesora de educación física, Viviana Acevedo, se sumó a este dúo, Skarleth Labra, y Fernando Altamirano, alias “Bambino”, también se está acercando a ellas.

Sobre si considera a Vivi completamente genuina, Michelson opinó que no debido a que salvó a Scarlette sobre Bambino, quien era íntimo amigo de ella. A pesar de que Acevedo señaló que Altamirano no quería ser salvado, la influencer señaló que debería haberlo salvado a él de igual forma.

Posteriormente, Michelson comentó sobre Bambino, y confesó que tiene sus reparos con él. “Lo que vi al principio no me gustó de él, entonces no lo conozco y te puedo decir: ‘Ahora me cae bien porque está diferente, está buena onda’. No lo conozco, tengo que conocerlo, verlo, ver cómo actúa, y ahí recién decir: ‘Me cae bien’”, aseguró.

“Yo le dije a Cony”

De igual forma, habló sobre Francisco Arenas, quien fue amigo íntimo de Constanza en la primera tanda, y Michelson contó que le advirtió a la bailarina sobre la actitud que iba a tomar el ahora apodado como “Papá Nulo”.

“Yo le dije a Cony desde un principio: ‘Pancho va a venir cambiado’, se lo dije: ‘Te apuesto’, y me dijo: ‘Es que yo quiero mucho a Pancho’, pero le advertí: ‘Espérate, va a cambiar’”, reveló.

Ignacia Michelson dejó claro quiénes son las “Reinas bellas”: “partió con Cony y Scarlette yo, nosotras tres, iCata también. Ahora están metiendo a Vivi y Skar. Yo no conozco a Vivi, a Skar también podría ser totalmente, porque es todo lo que una ‘Reina bella’ se necesita ser”.

“A Vivi la estoy conociendo, así que esperemos para ponerle el nombre de ‘Reina bella’, está de ‘princesa bella’, pero lo está haciendo bien. Está apoyando a Cony, está siendo una contención, está frenando lo que tiene que frenar, va bien encaminada”, agregó.