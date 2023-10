Tía Sonia y su nuevo presente: “Soy una abuela chocha que le encanta estar con su familia, que es lo más importante”

La mamá del laureado tenista, Nicolás Massú, conocida como Tía Sonia, pero de nombre Sonia Freid, está alejada de la atención mediática que una vez gozó. Su vida está llevando un curso calmo, y está preocupada de cuidar a su madre de 97 años.

En conversación con LUN, Freid habló sobre su presente mientras estaba en el Court Central del Estadio Nacional viendo un partido de tenis, y para cumplir con sus labores como influencer de una marca de telefonía.

Sobre en qué estaba, Sonia señaló que “la verdad nada en especial, solamente como dueña de casa y cuidando a mi madre que tiene 97 años. Estar con ella lo más que pueda, acompañarla en sus cosas. Me he movido poco, por lo mismo, para no dejarla sola”.

La muerte de uno de sus hermanos hace dos años, devastó a su madre Verónica. “Ha sido bien difícil, porque él era el hombre de la familia, que se preocupaba de mi madre, de mí, que nos ayudaba, muy buen hijo. Ha sido fuerte”, contó.

Ella mencionó que aceptó la activación de la marca dentro de los Juegos para “salir un poquito a distraer la mente, ya que, mentalmente, es cansadora la rutina. Entonces necesito y me hace bien esto. También para estar cerca de mis hijos. Como es algo relacionado con el ambiente que yo siempre frecuenté, me encanta”.

La vida familiar de la Tía Sonia

Sobre cómo están sus hijos, la Tía Sonia comentó que su hijo Stefano está viviendo en Santiago, y trabajando junto a Nico, quien ahora se encuentra transmitiendo los Juegos Panamericanos. “Vine también para la inauguración de los Juegos. Quisimos estar ese día acompañándolo”, relató.

“Vinimos con mi hijo mayor Jorge, con mis nietos Alessandra y Matías. Soy una abuela chocha que le encanta estar con su familia, que es lo más importante”, contó. Acerca de que si quiere más nietos, Freid aseguró que “No hay más por ahora, somos poquitos, así que mientras tanto los hijos de Jorge nomás”.

Su hijo Stefano le presentó su nueva novia, quien conquistó el corazón de Sonia, y Nicolás por su parte, está soltero e híper enfocado en su trabajo.

Finalmente, la Tía Sonia contó cómo está su corazoncito. “Estoy soltera, divorciada, estoy bien así, aunque una nunca sabe. Estoy súper acompañada, estoy con los que quiero, así que ningún problema”.