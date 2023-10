Vesta Lugg: “Si tú me dices un año sin sexo o un año sin bótox, yo prefiero un año sin sexo”

Hace unas semanas, la cantante e influencer Vesta Lugg sorprendió a los cibernautas al admitir un procedimiento estético al que se somete desde que tiene 23 años, el cual era desconocido para muchas de las personas que han seguido su carrera a través del tiempo.

“Me pongo bótox desde los 23 años. Me tiño el pelo, entreno dos horas diarias, me hago las uñas de mentira, mi bronceado es de mentira, mis arrugas no existen porque soy de mentira. No soy natural, no tengo nada de natural”, reveló en un video de TikTok.

“No soy tan natural”

En conversación con La Cuarta, la cantante confesó que “¡Amo el bótox! Le rezo al bótox, es lo mejor que he conocido en mi vida, si tú me dices un año sin sexo o un año sin bótox, yo prefiero un año sin sexo, te lo juro”.

“No quería que se me marcara, me empecé a pinchar baby bótox, y me sigo inyectando poquitito, no es mucho, y eso va de la mano de un cuidado, comer bien, yo no tomo alcohol, me acuesto a las 21:30, entreno todos los días. Va de la mano de un estilo de vida que me hace muy feliz”, agregó.

Sobre porqué decidió transparentar sus procedimientos estéticos, ella señaló que estaba agotada de las etiquetas que le colgaban, de ser natural, buena o juzgarla por ocupar poca ropa.

“No soy tan natural, no tengo nada natural, me pinto las uñas, me tiño el pelo, me bronceo con autobronceante, esto (su maquillaje) se demora cuatro horas en hacer, Raúl (Flores, su maquillista) llegó a las seis de la mañana a mi casa”, contó la influencer.

“Me siento responsable de eso”

“Es una expectativa poco real y para mí era importante que las niñas que me vieran, supieran que yo no nací así”, aseguró. Ella ahondó en este motivo, en ser un referente para mujeres jóvenes, “cuando yo era niña y veía a estas niñas en televisión decía: ‘qué ganas de bajar de peso’”, reveló.

“Me acuerdo de sentir eso, me acuerdo de la dismorfia, de imponerle una talla a una niña, entonces si yo me veo así quiero que sepan por qué me veo así, y las expectativa de cómo las niñas que me ven sea a conciencia, me siento responsable de eso”, cerró Vesta Lugg.