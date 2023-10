¿Volvería a “Zona de estrellas”?: Daniela Aránguiz se sinceró sobre su futuro laboral

La mujer A de la farándula chilena, quien ha dado más escándalos este último tiempo, Daniela Aránguiz, ingresará a su primer reality show, entrará a “Tierra Brava” de Canal 13.

Ella estuvo meses formando parte del panel de “Zona de estrellas” de Zona Latina, pero para aventurarse a esta nueva experiencia, tuvo que renunciar a este espacio.

En el programa de farándula del mismo canal, “Me Late Digital”, quienes adelantaron esta noticia hace semanas, se contactaron con Aránguiz para hablar sobre su futuro post-reality show.

“Siempre he salido bien de todos los trabajos”

Luis Sandoval le consultó si es que vuelve a “Zona de estrellas”, una vez que salga del reality, y Daniela respondió que: “yo salí súper bien del ‘Zona de estrellas’, de Zona Latina salí muy bien. Quiero aprovechar de darle las gracias a Luis Venegas por el cariño y la confianza”.

“Yo creo que uno nunca se tiene que cerrar las puertas, y yo siempre he salido bien de todos los trabajos que he tenido, sigo teniendo muy buena onda que me ha contratado en la vida. Él me dijo que yo tenía las puertas abiertas para regresar cuando quisiera, eso se lo agradezco”, continuó. Ella señaló que al haber trabajado con periodistas, aprendió mucho de este oficio.

Daniel Fuenzalida intuyó que su abandono al programa de farándula significaba que su estadía por Canal 13, no iba a ser tan corta como él especulaba, por lo que Daniela Aránguiz contestó que tuvo que renunciar porque tenía contrato de trabajo, y para firmar otro, tenía que renunciar.