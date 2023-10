A lo Pamela Díaz: Maura Rivera debuta como youtuber entrevistando a chilenos en Miami

Radicada en Estados Unidos, Maura Rivera puso en marcha su emprendimiento digital al más estilo de Pamela Díaz, con su canal de Youtube “Sin editar”.

La exintegrante de Rojo, debutó con su propio espacio en Internet, llamado “Haciendo Patria”, programa de entrevistas a chilenos que viven en Miami.

[ “Soy sa...”: Max Cabezón reveló su particular orientación sexual en Tierra Brava ]

Maura Rivera debutó con “Haciendo Patria”

“La verdad es que hay hartos programas de chilenos que están por el mundo, pero acá nos estamos enfocando sólo en chilenos que estén por acá, por Miami. Después, la idea es cambiarnos a otros estados de Estados Unidos en nuevas temporadas. Cada programa dura 20 minutos y estoy súper contenta”, contó al medio LUN.

Actualmente, lleva tres capítulos. En el primero entrevistó al cantante Luis Felipe Jara, hijo de Luis Jara. Luego a los campeones mundiales de salsa, Ricardo Vega y Karen Forcano, y el último a Martina Araneda, hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza.

“Hacer este programa fue idea mía, por lo tanto hay un cariño más grande. Me encanta conocer gente y entrevistar. Se me ha hecho muy cómodo hacerlo, muy fluido. Me encanta”, señaló.

La nueva vida en Miami

“No es fácil cambiarse, pero a la vez es un desafío y a mí me encantan los desafíos. Desde que estamos juntos con Mark, siempre nos hemos cambiado de casa por el tema del fútbol. O sea, mi hijo mayor vivió en Rusia, después en Brasil, en Chile y ahora acá. Entonces, todos estamos acostumbrados a ese ritmo”, aseguró de entrada.

Asimismo, se refirió a su nuevo barrio, en donde sostuvo que es un lugar “súper amable. Lo que pasa es que la zona en que estamos es muy residencial. Entonces aquí la gente sale mucho a hacer deporte, sale mucho a trotar, a caminar, a andar en bici. Tenemos un club deportivo dentro del condominio también”.

“No es fácil cambiarse, pero a la vez es un desafío y a mí me encantan los desafíos. Desde que estamos juntos con Mark, siempre nos hemos cambiado de casa por el tema del fútbol. O sea, mi hijo mayor vivió en Rusia, después en Brasil, en Chile y ahora acá. Entonces, todos estamos acostumbrados a ese ritmo”, aseguró de entrada.

Asimismo, se refirió a su nuevo barrio, en donde sostuvo que es un lugar “súper amable. Lo que pasa es que la zona en que estamos es muy residencial. Entonces aquí la gente sale mucho a hacer deporte, sale mucho a trotar, a caminar, a andar en bici. Tenemos un club deportivo dentro del condominio también”.