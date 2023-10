La desgarradora razón por la que Matthew Perry nunca volvió a ver Friends a pesar del éxito de la serie

La muerte de Matthew Perry, el recordado Chandler Bing, de Friends, ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo, en sus amigos, compañeros, familia y fans.

Fue el pasado sábado 28 de octubre cuando el actor fue hallado ahogado en el jacuzzi de su casa, y hasta ahora se desconoce cuál fue la causa exacta.

Todos los que lo conocieron ya sea personalmente o a través de sus personajes solo han tenido palabras de amor y admiración hacia el actor a través de las redes y de hecho muchos fans han ido hasta donde se filmaba la serie Friends para rendir homenaje.

Y es que, de todos sus personajes, sin duda el más icónico y recordado es el de Chandler Bing en Friends .

La triste razón por la que a Matthew Perry no le gustaba ver Friends a pesar del éxito de la serie

Friends fue estrenada el 22 de septiembre de 1994 y es considerada una de las series más exitosas de la historia, protagonizada por Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow.

Uno de los personajes que más conectó con los televidentes fue justo el de Chandler Bing, interpretado por Matthew, quien era un ejecutivo especializado en el análisis estadístico y configuración de datos y tuvo varios romances, pero terminó casado con una de las “amigas”, Mónica Geller.

Aunque la serie fue todo un éxito, Matthew confesó que por años no pudo ver Friends, por una razón muy triste que conmovió a sus fans.

El actor dijo en una entrevista con Tom Power, en la presentación de su libro de memorias ‘Friends, lovers and the Big Terrible Thing’ en el 2022, que no podía ver la serie porque recordaba lo mal que estaba en ese momento por sus adicciones y enfermedad.

“No puedo ver el programa, porque estaba brutalmente delgado y la enfermedad me estaba golpeando mucho”, y es que el actor reveló que en ese entonces consumía alcohol, opiáceos y cocaína.

“Ver el programa era como sentir que se repetía la frase: Beber. Opiáceos. Beber. Cocaína. Podía saberlo temporada tras temporada por mi aspecto, y no creo que nadie más pueda, pero yo desde luego sí. Por eso no quiero verla, porque eso es lo que veo, eso es lo que noto cuando la veo”, dijo con dolor.

Además, destacó que ver su evolución en la serie “era como estar ante un espejo de un proceso de caída” en lo más profundo de su vida. “Eso es muy difícil de ver. Porque, de manera extraña, sentía pena por ese tipo. Era ver un tipo que estaba fuera de control”.

Y es que el actor reveló que pesaba 155 kilos, y luego bajó y llegó a pesar 58 kilos, y no entendía qué sucedía con su cuerpo.

“Lo siento por ese tipo y soy yo. Hoy estoy muy agradecido de no ser eso nunca más”, destacó en ese entonces. Sin embargo, se mostró dispuesto a ver la serie de nuevo.

“Creo que voy a empezar a verla, porque realmente ha sido, en primer lugar, fue un viaje increíble, porque ha sido algo increíble ver cómo ha tocado los corazones de diferentes generaciones. La serie se ha convertido en algo importante y significativo (…) fue muy divertido y toda la gente fue amable, y he estado demasiado preocupado por esto, y quiero ver Friends también”, dijo en el 2022.