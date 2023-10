Matthew Perry dedicó un ‘último agradecimiento’ a Jennifer Aniston antes de morir: esto dijo

El sábado 28 de octubre Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su domicilio en Los Ángeles, cuya causa, se especula, habría sido un ahogamiento. Pese a que no se encontraron drogas en el lugar, las especulaciones sobre sus adicciones, salieron entre las primeras teorías sobre su muerte a los 54 años.

Los fanáticos no tardaron en recordar al famoso actor que diera vida al entrañable personaje de Friends, ‘Chandler Bing’, recordando algunas de sus escenas más icónicas, agradeciendo a Perry las sonrisas y momentos que habían marcado su infancia y juventud.

Su muerte no solo paralizó a los fanáticos, también al propio elenco de la serie ‘Friends’, tanto que, la cuenta oficial de la sitcom, posteó un mensaje de despedida para Matthey Perry donde se leía:

“Estamos desolados por la noticia del fallecimiento de Matthew Perry. Era un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans”.

A esta despedida se sumaron otros famosos, entre ellos Viola Davis, Selma Blair, Alyssa Milano, Octavia Spencer, Paul Rudd, Maggie Wheeler entre otros.

Reviven las palabras de agradecimiento de Matthew Perry a Jennifer Aniston

Su éxito en ‘Friends’ tuvo un sabor agridulce para Matthew Perry, pues desde esa época, el actor se mantuvo en una lucha contra su adicción al ‘Vicodin’ (un fármaco que ayuda a tratar dolores físicos), sumado al alcoholismo, mismas que, como mencionó en sus memorias, lo llevaron a rehabilitación en 65 ocasiones distintas, gastando poco más de 9 millones de dólares para volver a estar sobrio.

Su adicción fue tal que se alejó de sus compañeros, ignorando sus consejos, hasta que por fin pudo estar sobrio, y escribió un libro cuyo prólogo comienza con una triste frase en la que se lee “Debería estar muerto” y dedicándolo a todos aquellos que sufren ‘allá afuera’.

Matthew Perry Web (Web)

En octubre de 2022, en una entrevista con Diane Sawyer, habló acerca de sus adicciones y el uso desenfrenado que les daba: “Los secretos te matan”, dijo el actor “Los secretos matan a gente como yo”.

Entre los consejos de sus compañeros, hubo uno que no pasó desapercibido, el de Jennifer Aniston, quien se acercó a él y lo confrontó y le dijo: “Sabemos que estás bebiendo”, para esto, el actor reveló que ella fue una figura crucial en su recuperación, que lo ayudó en su viaje para salir de las adicciones.

En ese momento, hizo un especial énfasis sobre el papel que Jennifer Aniston, ‘Jenny’ como él la llamaba, tuvo en su vida y contó el miedo que tuvo cuando lo confrontó sobre su adicción: “Imagínese lo aterrador que fue ese momento” y añadió: “Ella fue la que más se acercó. Le estoy muy agradecido por eso”.

Jennifer Aniston no solo fue la amiga de Matthew Perry, también su eterno amor no correspondido, así lo reveló en sus memorias ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, confesó quedar enamorado de ella desde que la vio, e intentó en distintas ocasiones ganar su amor pese a que ella solo lo vio como un amigo.

Posteriormente, comenzó a salir con estrellas destacadas, entre ellas Julia Roberts, cuyas adicciones, lo orillaron a dejarla:

“Seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente bueno. Nunca podría ser suficiente. Estaba roto, doblado, desagradable. Entonces, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts”. Confesó Matthew Perry