Taylor Swift rompió dos récords por la publicación de su nuevo disco

El 2023 de Taylor Swift ha sido verdaderamente espectacular y por como soplan los vientos, el final del año no será la excepción gracias a las próximas visitas que realizará por varias regiones de Latinoamérica y además por la sensación que está causando en las últimas horas por su más reciente trabajo discográfico, “1989 (Taylor’s Version)”.

A principio del mes de octubre la película documental “The Eras Tour” impactó las salas de cines en los Estados Unidos al marcar una importante estadísticas con respecto a la recaudación, al alcanzar en el primer día de producción las cifras de ventas de 26 millones de dólares, rompiendo el récord que la compañía la distribuidora AMC había registrado en una sola jornada con un único título, el de “Spider-Man: No Way Home” (2021).

Ahora, el nuevo disco alcanzó en su primer día de publicación dos récords importantes de la plataforma musical digital, Spotify.

Hazañas del “1989 (Taylor’s Version)”

“1989 (Taylor’s Version)” cuenta con 21 nuevas canciones, todas de la autoría de Taylor Swift. Una de sus características más importante es que es la cuarta entrega de los álbumes que debió regrabar la cantante estadounidense por un problema contractual.

La nueva producción cuenta también con cinco canciones totalmente inéditas. Estas son: “Slut! (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Say Don’t Go (Taylor’s Version) (From The Vault)” y “Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version) (From The Vault)”, entre otras.

El ícono del pop de 33 años alcanzó dos nuevos récords en la reconocida empresa de servicios multimedia sueca fundada en 2006. Dicha plataforma digital confirmó que la cantante se convirtió en la artista más reproducida en un solo día en la historia de Spotify, y 1989 (la versión de Taylor) se convirtió en el álbum más reproducido de Spotify en un solo día en lo que va del 2023.