“Te pones gallito con él...”: Fabio Agostini y Max Cabezón casi a los golpes en Tierra Brava

Un tenso momento protagonizaron los participantes de Tierra Brava Fabio Agostini y Max Cabezón, quienes estuvieron a punto de pasar a los golpes. Así quedó demostrado en el capítulo del domingo, obligando la intervención del capataz para calmar los ánimos.

Todo ocurrió producto de una discusión entre el exMaster Chef y Junior Playboy, quien fue defendido por el modelo español.

[ “¡Se desmayó la Pincoya!”: Así fue la caída de Jennifer tras fiesta en Gran Hermano ]

Ahí, mientras se lanzaban dimes y diretes, Fabio se acercó a Max, poniéndose frente a frente en actitud desafiante.

Max y Fabio casi a los golpes en Tierra Brava

“Te pones gallito con él, yo me pongo gallito contigo”, le dijo Agostini.

“O sea, son dos conta uno”, rebatió Max, quien le pedía que respetara su espacio y se alejara.

Finalmente, fue el propio Junior quien pidió calmar las tensiones y le dijo a Cabezón que se relajara.

Tras ello, intervino el capataz y sacó a Max del lugar, quien se desahogó lamentando la actitud hostil de Fabio, puesto que lo consideraba su amigo al interior de la granja en Perú.

“Te empiezan a torear, no soportan que les puedan hablar con palabras, con diálogo. Se las pasan tirando carbón y me molesta. Me desagrada que ocurran esas situaciones. Sobre todo con alguien que yo lo considero un amigo aquí adentro y ahora aprovecha la oportunidad para darse vuelta y ponerse de lado de Junior Playboy y acosarme”, alegó Cabezón.