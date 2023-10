Tenemos versión de Shakira, ¿y la de Piqué? El exfutbolista revela por qué no habla de su ex

A un año y 5 meses de que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a través de un comunicado, la única que ha dado su versión sobre los motivos de esta decisión ha sido la barranquillera a través de sus canciones con las que sacó partido económico y factura millones de dólares.

Por su parte, Piqué ha estado reacio a contar públicamente su testimonio, algunos aseguran porque fueron tantas las infidelidades que no quiere echarle más leña al fuego de los medios de comunicación.

Ya Shakira lo dejó muy claro en la “trilogía del despecho”, como llamó la prensa rosa a los tres temas que sacó tras su separación: “Te Felicito”, “Monotonía” y “Music Session #53″ junto a Bizarrap.

La infidelidad y el desamor en las canciones

En “Te Felicito”, la cantante colombiana junto a Raw Alejandro aseguraba que muchos le advertían de la traición y no hizo caso:

“Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show”.

Pero fue “Music Session #53″ que Shakira se desnudó el alma por completo y dejó a su ex muy mal parado y hasta se atrevió a meterse con Clara Chía Martí, la actual novia del exfutbolista.

“Yo contigo ya no regreso. Ni que me llores, ni me suplique’. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

La de Piqué quedará guardada, por ahora

Con las estrofas de esas trilogías, sabemos la versión de la barranquillera, pero de Piqué nada y eso intentó Joaquín Sánchez en su programa El Novato, quien inició la segunda temporada con dos invitados, el exfutbolista e Ibai Llanos.

Y aun cuando el programa se refirió al tema profesional de ambos, Joaquín no perdió la oportunidad para preguntarle a Piqué sobre los últimos acontecimientos de su vida privada.

“Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”, preguntaba Joaquín al exfutbolista. Piqué respondió: “porque no creo que sea necesaria”.

Ante la insistencia del presentador de si algún día lo piensa decir, Piqué le dijo contundente: “No creo, no vale la pena”.

“Pues si algún día te lo piensas, me llamas”, le lanzó el presentador.

La hija mayor de Joaquín también intervino y quedó con la duda. Le preguntó a su padre si algún día Piqué contará su versión: “Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual el día de mañana puede ser que sí. Es su vida al final”, respondía Joaquín, reseñó Mundo Deportivo.