Una de las mejores películas basadas en crímenes reales está en Netflix: Tom Hardy la encabeza

Netflix tiene una gran biblioteca de películas basadas en crímenes reales, desde historias sobre asesinos seriales y mafiosos, hasta terroristas, que prueban que la realidad supera a la ficción.

En el mar de producciones del género, existe una que ha destacado por su descarnada trama de contrabando, hermandad y asesinato y las actuaciones de un elenco encabezado por Tom Hardy.

¿Cuál es la película en Netflix basada en un crimen real que Tom Hardy protagoniza?

Se trata de Los ilegales (Lawless, por su título original), un largometraje estadounidense dirigido por el cineasta John Hillcoat que se presentó y estrenó en Festival de Cannes durante el año 2012.

Ambientado en Virginia, EE. UU., en los años 30, el filme sigue a los hermanos Bondurant, tres hombres que sin querer se convierten contrabandistas de alcohol mientras la Ley Seca estaba vigente.

El trío fabrica y vende un whisky casero para ganarse la vida, pero deben ingeniárselas para que las autoridades, especialmente el agente Rakes, no los atrapen en su negocio y los encierren.

Escenas de la película 'Los ilegales' | (FilmNation Entertainment / Annapurna Pictures)

¿En qué historia real se basa Los ilegales?

La película adapta la novela The Wettest Country in the World de Matt Bondurant, quien es nieto de uno de los hermanos que protagonizan la increíble historia desarrollada en el libro y la cinta.

En su obra escrita, Bondurant narra las vivencias de su abuelo y sus dos tíos abuelos y las maneras en las que desafiaron las prohibiciones de su época para contrabandear la bebida que producían.

Howard, Forrest y Jack Bondurant se dieron a conocer como los “Bondurant Boys”, una pandilla de matones y tráfico de licores en Virginia que se mantuvo durante la Ley Seca y en años posteriores.

Juntos forjaron su oficio, se enamoraron y lucharon por mantenerlo. A la par, vieron a su familiares morir, el negocio de su padre fracasar y todo lo que conocían desplomarse en la depresión y sequía.

¿Quiénes actúan en Los ilegales?

Hillcoat reunió a un elenco de lujo para encabezar esta película con un guion de Nick Cave. Tom Hardy, Shia LaBeouf y Jason Clarke protagonizaron la trama como Forrest, Jack y Howard Bondurant.

La tríada estuvo acompañada por estrellas famosas como Jessica Chastain, Guy Pearce, Mia Wasikowska, Dane DeHaan, Gary Oldman, Lew Temple, Chris McGarry, Tim Tolin, entre otros.

Escenas de la película 'Los ilegales' | (FilmNation Entertainment / Annapurna Pictures)

¿Qué dijo la crítica de Los ilegales?

Los ilegales tuvo reseñas mixtas de parte de la crítica especializada de cine. David Rooney de The Hollywood Reporter dijo que la película “se alimenta de una reflexiva sensación de terror, estallidos viscerales de violencia, una atmósfera potente y algunos jugosos retratos de personajes”.

Por otro lado, Oti Rodríguez Marchante del diario ABC opinó: “Hay humor, y una buena interpretación de Shia LaBeouf y Tom Hardy (...) un argumento que se sigue animadamente, aunque esté salpicado de violencia y de épica algo ingenua”.

Escenas de la película 'Los ilegales' | (FilmNation Entertainment / Annapurna Pictures)

Mientras, Javier Mattio del diario La Voz del Interior concluyó: “La mesura, la sequedad, la paradójica sobriedad entre tanto alcohol destilado, es lo mejor de la película de Hillcoat, evidente en esa banda sonora ostentosa (...) que sólo se escucha en los momentos justos, como un buen trago que se sirve sin llamar la atención”.

Por último, Gerard A. Cassadó de Fotogramas la defendió de las críticas diciendo que “arrastra un injusto prejuicio de película fallida” en su reseña para el medio.

“Se ha criticado que esta historia criminal carece de épica. Pero su clímax revela que en realidad Hillcoat pretende demostrarnos que no hay nada más absurdo que un tiroteo entre dos estadounidenses defendiendo su hombría. De ahí que para muchos estadounidenses este sea un film fallido”, finalizó.

Los ilegales está disponible en Netflix.