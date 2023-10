¿Una visionaria?: Skarleth Labra reveló una interesante teoría sobre los próximos eliminados de “Gran Hermano”

Tras varias discusiones entre los participantes de “Gran Hermano”, Skarleth Labra hizo un profundo análisis acerca de las actitudes que han tenido algunos de sus compañeros tras su reingreso a la casa, entre ellos Raimundo Cerda, Sebastián Ramírez y Francisco Arenas.

Todo comenzó cuando Constanza Capelli, Viviana Acevedo y Scarlette Gálvez le estaban reclamando al “Team Buda” que se comen toda la comida sin preocuparse si sus compañeros alcanzar su porción.

En este contexto, es donde Jorge lanzó el siguiente comentario: “Si se va el Seba, esta hueá se acaba”, a lo que Skarlet aseguró que: “No se va a ir el Sebastián, porque él siempre fue así, pero Raimundo no, y Panchito tampoco”.

“¿Por quién va a ir el público? Por las personas que fueron traicioneras. Sebastián nunca cambió su forma de ser, Pancho sí”, le explicó la joven, leyendo el juego.

¿Dónde quedaron los valores?

Asimismo, aseguró que está colapsada de tanto conflicto dentro de la casa más famosa del mundo.

“Veo las peleas y pienso ‘¿cómo no se van a dar cuenta de quién está mal y quién está bien?’”, comentó la joven. “Es show”, respondió Jorge Aldoney.

Sin embargo, Skarleth no estaba de acuerdo con esas palabras. “No es show. Por parte de Sebastián sí, él hace show… pero, ¿cómo las otras personas no se dan cuenta? Eso no puede ser más importante que tus valores”, criticó la expareja del artista urbano.

Acto seguido, Skar habló sobre el problema principal que enfrentan los participantes de “Gran Hermano”, la falta de alimentos y la poca solidaridad de ciertos compañeros.

“Deberíamos ser solidarios cuando falta comida. Yo si comparto mis cosas, mis compañeros comparten sus cosas y es súper feo que algunos no lo hagan. Raimundo y Sebastián se comieron toda la comida y aparte ahora quieren llegar a la fiesta y comerse toda la pizza”, expresó.

“Eso es lo que me da rabia. Ya se comieron toda su comida, no compartieron e hicieron comida delante de Jorge y no le dieron. Eso es tener cero empatía, cero solidaridad. No sé qué les está pasando”, argumentó la joven.

Cabe recordar que el análisis que realizó la joven bailarina no estuvo tan alejado de la realidad, puesto que Raimundo se convirtió en el nuevo eliminado de “Gran Hermano” por votación popular, esto luego de ser duramente criticado en redes sociales.