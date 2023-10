Daniella Campos arremete contra Daniela Aránguiz por chisme de infidelidad: “Es una mentirosa”

No aguantó más. Daniella Campos se descargó inmisericorde en contra de Daniela Aránguiz por un chisme de supuesta infidelidad. La animadversión entre ellas había sido sembrada hace casi tres meses, cuando se enfrentaron en pantalla en “El Purgatorio”, de Canal 13.

En la edición de este lunes de “Sígueme” (TV+), programa en el que es panelista, la gemela Campos salió al paso de la acusación que Aránguiz lanzó en “Zona de Estrellas” (Zona Latina), donde aseguraba que ella había engañado a su marido con un tal Roberto, quien fuera pareja de Romina Sáez, otra exchica “Mekano”.

“Yo la vi llorando en los pasillos del programa porque decía, mi compañera de ‘Mekano’, que su marido le ponía los cuernos con la Daniella Campos (...) Muchas veces encontró artículos personales de Daniella en el departamento”, expuso Aránguiz en su momento.

“Deja de mentir”

Trascurridas semanas de la acusación en “Zona de Estrellas”, Campos se colgó de que en “Sígueme” alguien mencionó a la exesposa de Jorge Valdivia y se desahogó.

“Daniela Aránguiz es muy mentirosa”, afirmó de entrada. A su parecer, quedó con mucha rabia tras perder en “El Purgatorio” y le inventó esa relación amorosa.

La exmodelo dejó en claro que el tal Roberto fue su segundo pololo cuando tenía alrededor de 17 años y que nunca más volvió a verlo. Asimismo, argumentó que no correspondían los tiempos ni lugares de la historia de la “carecuica”.

“Yo perdí la credibilidad que tenía en Daniela Aránguiz. Me parecía un súper buen personaje, pero... Si ella va a sentar en un programa a hacer copuchas de camarín, que avise poh. Pero que no diga que ella dice la verdad, porque siempre ha dicho que no miente, pero Daniela Aránguiz sí miente”, enfatizó.

“Ella es una mentirosa porque ella sabía, lo hablamos en El Purgatorio (...) Es una irresponsabilidad gigante mezclar los dos matrimonios. Es totalmente mentira y no tiene ni patas ni cabeza. Daniela Aránguiz ¡deja de mentir!”, le envió el recado con nombre y apellido.