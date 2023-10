‘El negocio del dolor’: ¿cuál es la historia real detrás del filme de Netflix con Chris Evans?

Netflix se despidió de octubre con el estreno de su película más cruda del mes: El negocio del dolor, un drama sobre el lado oscuro de la industria farmacéutica que Chris Evans y Emily Blunt encabezan.

La producción sigue a los vendedores de una pequeña empresa farmacéutica que canalizan sobornos para que médicos prescriban una medicina a base de fentanilo a pacientes inadvertidos.

Dirigida por David Yates y escrita por el guionista Wells Tower, la trama narrada en la cinta resulta tan trágica como desconcertante, pero está basada en una historia real de ambición y corrupción.

Escenas de la película 'El negocio del dolor' | (Netflix)

¿Cuál es la historia real en la que se basa El negocio del dolor?

El origen de El negocio del dolor comenzó con un reportaje titulado The Pain Hustlers (Los estafadores del dolor) escrito por el periodista Evan Hughes para The New York Times en 2018.

El artículo de Hughes era sobre las tácticas poco éticas de Insys Therapeutics, una empresa fundada por el multimillonario John Kapoor, para aumentar las ventas de su fármaco opioide Subsys.

Subsys era un potente analgésico aprobado en 2012 solo para tratar el dolor en pacientes de cáncer en fase terminal que ya no respondían a otros opioides. No obstante, Kapoor y sus representantes de ventas encontraron la forma de burlar las restricciones con un “programa de conferenciantes”.

En realidad, se trataba de un esquema de chantaje para lograr que médicos recetaran el fármaco altamente adictivo a toda clase de personas sin realmente necesitarlo para incrementar ganancias.

La táctica funcionó, pero mientras la fortuna del dueño de Insys incrementaba y el prestigio de la empresa subía, los pacientes se hacían adictos al fentanilo y más de 8000 murieron a causa de eso.

Al final, por esa trama criminal y otras estrategias ilegales impulsadas por el departamento de ventas de la empresa, el fundador y otros cuatro altos ejecutivos fueron condenados por la estafa.

Kapoor fue sentenciado a cinco años y medio de cárcel en 2020. Médicos y vendedores también fueron encontrados culpables. Mientras, Insys se declaró en bancarrota y cerró en 2019.

“Se trataba de una especie de empresa emergente con pocos recursos y una historia rocambolesca”, explicó Hughes, según Elle. “Utilizaría la palabra ‘escandaloso’ para describir tanto la historia como la película, y se podría decir escandaloso en dos sentidos de la palabra”.

“Por un lado, escandaloso en el sentido de salvaje, más grande que la vida, caótico, divertido, pero por otro lado está la indignación moral de la historia: todo eso estaba ocurriendo y todo eso se estaba logrando con el telón de fondo de los pacientes que estaban sufriendo”, enfatizó.

El periodista luego convirtió su investigación en un libro titulado The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Start-Up (2022). La calamitosa historia real atrajo a Yates y a Towers.

La dupla creativa convirtió los hechos recabados por Hugues en una película ficticia sin perder la historia real que la inspiró, pero con muchos cambios al respecto para mayor dramatización.

“Esta no es la historia de Insys en detalle en absoluto”, explicó Yates a Entertainment Weekly (EW). “Está inspirada en eso: en los márgenes de esa industria y en cómo explotan un sector muy marginal de la industria sanitaria y hacen una fortuna con ello”.

¿En qué se diferencia El negocio del dolor de la historia real?

Uno de los cambios más importantes es el humor. En la cinta, hay dosis de comedia, pero la historia real es trágica por las personas que desarrollaron adicciones bajo receta de médicos inescrupulosos.

También se cambiaron los nombres de la empresa y la medicina. En El negocio del dolor, la farmacéutica recibe el nombre de Zanna Therapeutics, mientras el opioide se llama Lonafin.

La locación de la historia igualmente se modificó. Por ejemplo, la trama de la cinta de Netflix sucede en Florida. No obstante, en la vida real, los vendedores de Insys estaban por todo Estados Unidos.

Escenas de la película 'El negocio del dolor' | (Netflix)

¿Los personajes de El negocio del dolor existieron?

La película también presenta personajes ficticios, como la protagonista, Liza Drake. El rol de Emily Blunt en realidad no existió, pero representa los múltiples puntos de vista abordados en el artículo.

“Siempre me han fascinado los vendedores, lo que hacen y el lado moral de la industria farmacéutica cuando se esfuerzan por ganar dinero”, dijo Yates a EW. “Los elementos de la historia son obviamente coherentes con lo que Evan Hughes documentó en su libro”.

Emily Blunt es Liza en 'El negocio del dolor' | (Netflix)

“Pero creamos a Liza Drake, creamos la relación que tiene con su hija, Phoebe, sólo como una forma de permitir al público conectar con un único personaje y llevarnos a través de la historia”, agregó.

Asimismo, hay papeles en la película basados en personas reales, pero presentados con otros nombres y cambios. Por ejemplo, el excéntrico Jack Neel es una aparente versión de John Kapoor.

Andy García es Jack Neel en 'El negocio del dolor' | (Netflix)

Mientras, el personaje de Chris Evans, el ambicioso Pete Brenner, es parecido a Alec Burlakoff, el vicepresidente de ventas de Insys y una pieza muy importante en todo el esquema de sobornos.

En el filme, Pete se encuentra a Liza en un club de estríperes, lo cual parece estar inspirado en la forma como Burlakoff conoció a la exbailarina exótica Sunrise Lee y la contrató para vender Subsys.

Chris Evans es Pete Brenner en 'El negocio del dolor' | (Netflix)

Asimismo, el rap que hace Brenner en una conferencia farmacéutica en el largometraje está inspirado en un video musical real creado por Insys Therapeutics donde Alec Burlakoff participó.

El negocio del dolor está disponible en Netflix desde el pasado 27 de octubre.