Laura de la Fuente lanzó su candidatura al centro de alumnos de Economía y Negocios de su universidad

Laura de la Fuente no se anda con chicas y ahora lanzó su candidatura al Centro de Alumnos de Economía y Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez.

La influencer precisó en su cuenta de Instagram, que está “demasiado contenta de estar formando parte de la lista postulante al Centro de Alumnos de Economía y Negocios @vivamoscaaens formando parte del departamento de Producción !! Invitadísimos a revisar el instagram de la lista!”.

En marzo de este año ingresó a Ingeniería Comercial y como reveló en su momento: “Mis papás siempre trataron de alejarme un poco de esto (actuación) porque, al ser hija de actores, siempre pude conocer el otro lado como los viajes, las distancias, los castings, que te digan que no. Pero igual me empezó a gustar la actuación y es algo que me gustaría seguir haciendo, fue algo que descubrí por mí”.