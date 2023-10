“Ni Presidente ni alcalde ni concejal”: Niño Poeta reveló el cargo político que le gustaría ejercer en 30 años

En una reciente entrevista con el programa “Hazte Ver”, conducido por la comediante Maly Jorquiera, Jorge Rivas, conocido popularmente como el ex Niño Poeta, compartió sus perspectivas acerca de un futuro en la política y desveló su ambición en este campo.

Durante la conversación, que abarcó diversos aspectos de su vida, desde su estrecha relación con su madre y abuela hasta su salto a la fama a una edad temprana como poeta, el joven de 14 años sorprendió a todos al ser consultado sobre si tenía aspiraciones de convertirse en Presidente de Chile.

Con un toque de humor, Maly Jorquiera fingió una llamada desde La Moneda y preguntó a Jorge: “En La Moneda quieren saber si quieres ser Presidente de Chile”.

Su respuesta fue directa y sorpresiva: “No, ni cagando”. Desencadenando risas en el estudio, pero el misterio continuó.

A pesar de su negativa inicial, ante la insistencia de la animadora, Jorge Rivas finalmente compartió sus aspiraciones políticas para el futuro. “Quizás en 30 años la respuesta sea diferente. No puedo predecir lo que estaré haciendo en 30 años, pero lo que me gustaría ser... Adivina qué”, le señaló a la conductora del espacio.

Maly Jorquiera intentó adivinar, sugiriendo “comediante”, pero Jorge sorprendió a todos al revelar su verdadera ambición: “Puede ser, pero sinceramente, lo que me gustaría ser no es ni Presidente ni alcalde ni concejal. Me gustaría ser gobernador”.