Productores de conciertos rebaten a Cecilia Pérez por controversia sobre Estadio Nacional

Las controversiales declaraciones de Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, no fueron dejadas pasar el gremio de la industria nacional de conciertos. El viernes pasado, la exministra señaló en radio ADN que el equipo Universidad de Chile debería tener prioridad para ocupar el Estadio Nacional una vez que terminen los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el coliseo de Ñuñoa vuelva a ser de convivencia usual entre eventos deportivos y artísticos.

“La U no se acomoda a nadie, el resto de los eventos se tiene que acomodar a la U. Este es un uno de los equipos más grandes del país, para mí es el más grande y el que lleva más hinchada”, indicó Pérez.

“No tenemos por qué nuevamente andar deambulando por todas las regiones cada vez que tenemos que ser locales, pidiendo permiso y casi pidiendo perdón, cuando el Estado tiene que proporcionar los recintos deportivos que se han construido con la plata de todos los chilenos”, añadió, según consigna La Tercera.

En este sentido, argumentó que “uno espera que el Estadio Nacional sea el corazón de eventos deportivos, no al revés, donde ha terminado siendo el corazón de eventos artísticos y culturales, que yo lo celebro, pero te quitan un recinto para práctica del fútbol y otros deportes”.

Responden productores de conciertos

Frente a estas palabras, no se quedaron mudos los productores de espectáculos en vivo que ocupan el estadio. De hecho, menos aún si se considera que para 2024, ya hay programadas cinco fechas para eventos musicales: dos de Luis Miguel (1 y 2 de marzo); dos de Los Bunkers (27 y 28 de abril); y el retorno de Iron Maiden (27 de noviembre). Además, se está gestionando que la estrella colombiana Karol G cante en el recinto el 19 de abril.

Quien sacó la cara por el gremio, ante los dichos de la exministra, fue Jorge Ramírez, gerente general de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (AGEPEC), entidad que agrupa a las más importantes compañías de conciertos de Chile.

“Me parece una desmesura y una desproporción de parte de Cecilia Pérez, puesto que el recinto del Nacional le pertenece al Instituto Nacional del Deporte, no a la U, y alberga seis a ocho eventos anuales que no tienen ninguna proporcionalidad con lo que se ocupa para el fútbol. Lo que se ha podido hacer en los últimos 30 años es una amistosa relación entre fútbol y música, sobre todo cuando ella fue Intendenta”, inició sus descargos Ramírez.

“El estadio no es de la U, es de todos los chilenos”

“Que la U peregrine no me parece razonable que lo endilgue a los shows, el Nacional es un emblema multicultural y deportivo que no le pertenece a nadie, hay que aprender a convivir en él; de hecho, ojalá tuviera más fechas para grandes eventos que pueden pasar por ahí, tanto extranjeros como nacionales. Por el estadio han pasado shows históricos para nuestra cultura, ahora mismo no más Los Bunkers van a hacer dos fechas”, agregó.

En este sentido, el gerente general de AGEPEC argumenta que “la localía que ella pide es en una casa que no es de la U, ese es el punto. El Nacional tiene prioridades atendibles y el estadio las trata de compatibilizar. Pero me parece temerario hablar de que uno no se acomoda a nadie: uno no se acomoda a otro cuando tiene algo que le pertenece y cuando puede diseñar algo que tiene pertenencia sobre el mismo, pero el estadio no es de la U, es de todos los chilenos, del IND (Instituto Nacional del Deporte)”.

“El Estadio Nacional trata de acomodarse a una convivencia que no es fácil, los productores de espectáculos esperaríamos una mayor cantidad de fechas, nosotros las necesitamos. Hay eventos que se tienen que llevar a cabo, pero no están las fechas en el Nacional. Nosotros nos hemos acomodado muchas veces al recinto, entendemos que su propósito es deportivo, pero también creemos que va mucho más allá de un evento en particular. En el Nacional la localía no la ejerce nadie, sólo Chile”, sentencia el representante del gremio de espectáculos en vivo.