“Qué trasero tan deforme”, destruyen a JLo tras lucir este vestido a sus 54 y muestran lo peor de la sociedad

Jennifer López es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas que a sus 54 años sigue triunfando y además presume una figura de impacto.

Y es que la famosa ha sabido mantenerse en forma y a sus 54 luce como de 20, desatando halagos y admiración en sus miles de fans.

Sin embargo, ni ella se salva de las duras críticas en redes y de la sociedad que solo juzga a las mujeres hoy día por cualquier cosa, ya sea su físico, su personalidad, lo que lucen, todo.

Jennifer López recibe crueles críticas por su look y dejan ver lo peor de la sociedad y las redes

Jennifer López publicó unas fotos en su cuenta de Instagram en la que aparecía muy sexy con un hermoso vestido verde ajustado y escotado.

Sin embargo, en una de las fotos aparece de espaldas, presumiendo su figura, y aunque se ve hermosa y perfecta, comenzaron a criticarla por su trasero.

Y es que aseguran que se ve “extraño” y ya “perdió su forma por los años”, dejando ver lo peor de la sociedad y lo mal que estamos para seguir criticando a una mujer por su cuerpo.

Jennifer López La cantante fue criticada por esta foto en la que posa de espaldas (@jlo/Instagram)

“Que trasero tan raro, eso le pasa por inyectarse cosas”, “ya su trasero no tiene una forma decente, se lo deformó todo”, “¿son ideas mías o el cuerpo de JLo se ve raro?, tiene una forma rara”, “o se deformó el trasero de tanto inyectarse o usó mucho Photoshop para ponérselo más grande jaja”, “que feo ese trasero de Jennifer, ya no es lo que era”, y “estas mujeres ya no hayan que hacerse y se desfiguran todas”, fueron algunos de los crueles comentarios en redes.

Estos comentarios solo muestran lo mucho que nos falta reflexionar y avanzar como sociedad, especialmente porque la mayoría de las que critican son mujeres, y sin duda es momento de cambiar y ser más empáticas entre nosotros.