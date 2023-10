“Trátame de tú...”: Mónica Rincón cumplió su sueño en coqueta entrevista a Chayanne

En el programa de política Tolerancia Cero la periodista Mónica Rincón es implacable. Pero, cuando se trata de entrevistar a su artista favorito, su semblante cambia del cielo a la tierra. Así quedó demostrado en la conversación telemática que tuvo con Chayanne, durante la promoción de su nuevo disco “Bailemos otra vez”.

En la ocasión, le reconoció ser una Chayannelovers, de tomo y lomo, confesando que incluso organizó una campaña para que llegara al Festival de Viña del Mar.

Ahí fue cuando comenzaron los primeros coqueteos, los cuales no pasaron desapercibidos entre los cibernautas, quienes bromearon que la conductora de CNN Chile se notaba algo nerviosa.

Mónica Rincón radiante entrevistando a Chayanne

En ese momento, Chayanne le explicó que por el momento se dedicará a promocionar su disco y su show actualmente no está para presentarlo en la Quinta Vergara. Sin embargo, le propuso que cuando venga a Chile, ella deberá subirse al escenario con él.

Tras ello, Rincón le preguntó cómo lo hacía con el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.

“Créeme que estoy todavía aprendiendo. Usted no, porque es una niña, pero yo sí...”, le dijo el maduro galán, nacido en Puerto Rico.

Con ese piropo, Mónica respondió “¡Ay, qué encantador! Pero no soy tan niña... no, ojalá. Y trátame de ‘tú’, no me trates de ‘usted’”, bromeó cocoroca.

“Logré mi sueño: ENTREVISTAR A @chayanne Aquí unos pedacitos de la conversación que está entera en mi tuiter”, escribió la periodista de su Instagram.