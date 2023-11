Así despidió Salma Hayek a su amigo Matthew Perry

Salma Hayek, conmovida por la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry, ha compartido un mensaje de despedida lleno de emotividad en honor a su amigo y ex co-estrella.

En su publicación de Instagram, reflexionó sobre el vínculo especial que compartían y recordó los momentos significativos que vivieron juntos mientras perseguían sus sueños:

“Hace dos días me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha llevado un par de días procesar esta profunda tristeza. Hay un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajáis para conseguirlos”.

Salma Hayek y Matthew Perry protagonizaron la comedia romántica “Fools Rush In” en 1997, dirigida por Andy Tennant.

La película cuenta la historia de una pareja que tiene un encuentro de una noche y descubre que ha dejado una consecuencia inesperada: Hayek interpreta a Isabel, quien queda embarazada.

‘’El año pasado me emocioné mucho cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que le gustaba “Fools Rush In” y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película.’’, continuó relatando Salma.

Y siguió: ‘’A lo largo de los años, tanto él como yo hemos recordado esa época tan significativa de nuestras vidas con un profundo sentimiento de nostalgia y gratitud.’’

‘’Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos.’’, concluyó la actríz mexicana.

La partida de Matthew Perry ha dejado un profundo vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de aquellos que lo conocieron y apreciaron su talento.

Su legado como activista en contra del consumo de drogas, y como actor en la industria del cine y la televisión siempre serán recordados.

Reacción del Público en Redes Sociales