Dura prueba de salvación terminó con llantos en “Tierra Brava”: Duelista quedó desconsolado por estar en peligro de eliminación

Al campo de competencias fueron cuatro participantes en el reality “Tierra Brava”: Shirley Arica por nominación de su capitán; Botota Fox por perder la prueba individual; Valentina Torres (La Guarén) por ser nominada en el cara a cara; y Max Cabezón por ser escogido por su capitán a modo de sanción.

Dos de ellos se iban a salvar del proceso de eliminación, mientras que dos de ellos iban a enfrentarse al campo de duelo en la prueba de eliminación. Como todas las competencias en equipo, los participantes que completan la prueba en el mejor tiempo, serán quienes se eximen.

La prueba mezclaba la fuerza, agilidad, equilibrio, memoria y puntería. En primera instancia tenían que atravesar una muralla con el auxilio de diversos elementos; después tenían que cruzar la piscina a través de una malla que cubría el cuerpo de agua.

Posteriormente, tenían que atravesar una barra de equilibrio, y tenían que contar cuatro elementos distintos, por cada uno tenían que devolverse a una tabla, en donde tenían que colocar la cantidad exacta de objetos. Una vez que encontraban el número, tenían que volver a pasar la barra, y repetir este proceso hasta contar todos los elementos.

Si es que cuentan todos los objetos de manera correcta, pueden sacar una llave para abrir un baúl, el cual contiene diversas pelotas que tienen que encestar en una canasta. Cuando llegan a los tres puntos, pueden sacar tres herraduras, y volver a cruzar la piscina y la muralla. Finalmente, tenían que depositar las herraduras y tocar la campana, ahí se para el tiempo.

Los llantos post competencia

Los dos participantes perdedores, Valentina Torres y Botota Fox, fueron los dos competidores que no contaron bien los objetos en una primera instancia, así que ellos se enfrentarán en un duelo mano a mano, y uno de ellos será quien abandone la casa.

La Guarén quedó impávida tras perder, y demostrándose con ánimo para dar cara a la próxima competencia, pero Botota estaba sumamente frustrada por haberse equivocado en la prueba y ser quién sacó el peor tiempo de los cuatros.

La transformista le señaló a los animadores y sus compañeros que le daba “lata” enfrentarse a un duelo de eliminación, y haber fallado en la prueba. “Yo creo que estas son instancias para ponerle más huevos, como se dice, quedar, porque quiero continuar, he encontrado gente bacán...”, dijo antes de quebrarse.

Fox comenzó a llorar y confesó no querer irse del reality, “siento que acá tengo gente muy bacán alrededor mío. Me he sentido muy acompañado, lo he pasado muy bien, he sacado lo mejor de mí, cómo soy yo (...) he demostrado lo bonito que es José Miguel, con eso me quedo, he demostrado lo bacán que soy”, agregó.

Una vez que llegaron a la hacienda, la emoción de Botota era evidente, quien se veía frustrado al relatar sus errores. José Miguel decidió alejarse de sus compañeros, pero antes le comentó a Eva Gómez que para lo único que él servía era para hacer reír.

Botota en las lejanías de la hacienda comenzó a llorar desconsoladamente, con frases auto flagelantes: “¿Por qué soy tan imbécil? No sirvo para nada”. Él lloraba fuertemente, y al rato fue acompañado por la exanimadora del Festival de Viña, quien lo consoló.

“Eres divertido, eres cariñoso, tienes un montón de cosas maravillosas, no te digas cosas ahí”, le dijo Gómez. Botota le respondió que encontró gente muy buena allí, “me da lata volver a la vida normal, aunque sé que va a pasar en algún minuto. Estoy como un niño aquí”. La animadora le aseguró que cree que es el participante más feliz dentro del encierro.