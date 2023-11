¡Es oficial! Mariah Carey descongela la Navidad

A pesar de que la cantante, Mariah Carey, no es boricua, tiene bien claro que a partir del 1ro de noviembre inicia la mejor época del año, la Navidad.

La llamada “Reina de la Navidad”, a inicios de octubre, anunció su gira musical navideña titulada “¡Feliz Navidad a Todos!” (Merry Christmas One and All!), que incluye paradas en Estados Unidos y Canadá. Lamentablemente, no se presentará en los escenarios de Puerto Rico.

Como es costumbre luego de la noche de Halloween, la artista estadounidense publicó un video en sus redes sociales, en esta ocasión, descongelando la época de amor y paz.

“It’s…… TIME!!! 🎃🧊🎄 #MariahSZN”, se puede leer en el caption del videoclip.

El video comienza con una bóveda que se abre y, dentro, está Mariah Carey cubierta por un gigantesco cubo de hielo. Posteriormente, varias figuras alusivas a la “Noche de Brujas”, la descongelan y, al caer el hielo al suelo, dice su frase célebre “It´s time!”.

La cantante se convirtió en una figura referente a la época navideña luego de publicar el sencillo de 1994, “All I Want For Christmas Is You”, que se convirtió en el llamado himno de la Navidad.

Según reveló The Economist en 2016, la artista sumó más de $60 millones de dólares en regalías con la exitosa canción. Sin embargo, Forbes aseguró que para el 2022 la cifra alcanzó los $70 millones de dólares en 28 años. Este dinero forma parte de su fortuna que asciende a los $340 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Lo más increíble es que Carey confirmó hace unos años que el single- el primero de su disco “Merry Christmas” y el cuarto en su carrera como solista- solo le tomó 15 minutos escribirlo.

En cuanto al videoclip original del tema, ya cuenta con 759 millones de reproducciones en YouTube desde que se publicó en 2009. Mientras, la versión más reciente lanzada en 2019, tiene 422 millones de streams en la plataforma de videos.