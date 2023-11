Expareja de Kevin Federline califica de “mentirosa” a Britney Spears por un relato de su libro

Las memorias de Britney Spears siguen generando reacciones de los involucrados dentro del libro. Cada uno de los nombres que aparecen en “The Woman In Me” han ido apareciendo tras la publicación de la pieza, que se hizo a nivel mundial.

La más reciente es la de Shar Jackson, expareja de Kevin Federline. A través de una entrevista con Daily Mail, la actriz de 47 años calificó a Britney de “mentirosa” por una parte en la que dice que cuando empezó la relación con el bailarín, ella no sabía que Jackson estaba embarazada y que juntos ya tenían otro hija.

Britney Spears cuenta en sus memorias que ella “no tenía idea” de que Kevin tenía un bebé y que tenía una pareja embarazada.

“Vivía en una burbuja y no tenía muchos buenos amigos cercanos en quienes confiar y de quienes obtener consejos. No tenía idea hasta después de haber estado juntos durante un tiempo y alguien me dijo: ‘¿Sabes que tiene un nuevo bebé verdad?”, cuenta la princesa del pop según la revista Quien.

Federline mantenía una relación con la actriz Shar Jackson, con quien tuvo a sus hijos Madison y Kaleb. Foto: Getty Images

Shar Jackson, recordada entre otras cosas por su participación en la película “Buena Hamburguesa” de Kenan y Kel, dice que lo que Britney plasma en sus memorias es falso, porque ella junto a Kevin fueron a visitarla al hospital cuando nació Kaleb, segundo hijo de Federline y Jackson.

La ex de Kevin dice que se sintió abandonada después de que este conoció y comenzó a salir con Britney en 2004. Cuenta que a pesar de la infidelidad buscó la manera de que ambos tuvieran una relación de amistad para criar a sus hijos, pero Federline se fue con la princesa del pop y por mucho tiempo no supo nada de él.