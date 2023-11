La reacción de Rauw tras presunto romance de Rosalía, le piden disculpas por acusarlo de infiel

Rosalía ha estado envuelta en rumores de un presunto romance con el reconocido actor de Hollywood, Jeremy Allen, luego de ser captada durante un paseo y tras las habladurías de sus salidas al cine y a cenas románticas. A poco más de tres meses de conocerse su inesperada ruptura con Rauw Alejandro, la cantante parece haber dejado atrás la historia de amor con el hombre con el que se suponía que llegaría al al altar.

Recordemos que el boricua le entregó el anillo de compromiso a la Motomami al finalizar el 2023 en una velada romántica en su hogar en Puerto Rico y meses después ella se mostraba feliz conversando sobre sus planes de boda, por lo que verlos separados causó gran sorpresa entre sus seguidores.

Ante el fin de su noviazgo, todos los comentarios negativos apuntaron contra Rauw al ser acusado de haberla engañado con una modelo colombiana, situación que él aclaró rápidamente y hasta le dedicó el tema ‘Hayami Hana’ en el que por cinco minutos habló de su ex pareja y demostró que aun seguía enamorado de ella.

La reacción de Rauw Alejandro al supuesto romance de Rosalía

Aunque Rauw decidió ponerle fin a sus declaraciones sobre Rosalía con el tema que le dedicó, en medio de los rumores de relación de su ex pareja con el famoso, decidió colgar una publicación en Instagram la cual se llenó de reacciones rápidamente por su elegancia y atractivo físico.

Y es que Jeremy Allen ha recibido distintas criticas por lucir con aspecto descuidado y como “indigente” en su aparición con Rosalía, por lo que el reguetonero de traje y corbata, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar.

Sin muchas palabras el cantante escribió su nombre junto a un emoji de reloj de arena, mientras posaba mirando serio la cámara con camisa blanca, pantalón negro y traje a cuadros junto con sus característicos lentes de sol negro.

Sus seguidoras lo llenaron de elogios y hasta le pidieron disculpas por haberlo acusado de infiel mientras que ahora es Rosalía la que al parecer fue la encargada de romper el romance y buscarse un nuevo amor.

Rosalia y su nuevo novio Jeremy Allen White están haciendo una competencia de cual de los se ve mas desaliñado pic.twitter.com/zeE9DSuc5a — Aimée ⚯͛ (@Aime_1) October 30, 2023

“Muy guapo como siempre, no como el fodongo del jack white o como se llame”, “Tu si no pareces un mendigoo😂 como el nuevo novio de cierta, hasta aqui siento el aroma a perfume”, “La Rosalia no te merece”, “Todos lo acusaron de infiel y ahí tienen a al verdadera infiel”, “Perdonanos por juzgarte Rauw, no eras tú, era ella”, “Que guapo, mereces una latina a tu lado”, han comentado.