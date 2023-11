“No te da el mate”: Dani Castro y Luis Mateucci tendrán duro conflicto en “Tierra Brava”

La comida siempre es un foco de conflicto en los realitys, y una palta desencadenó un fuerte conflicto en “Tierra Brava”. En el avance del capítulo de hoy día, un grupo de participantes estaban comiendo en la cocina cuando Jhonatan vislumbró que a su equipo le faltaba una palta, y Dani Castro sugirió que probablemente Luis Mateucci fue quien la sacó.

El argentino le consultó por qué cree que fue él, y la cocinera le contestó porque nadie le creía. Mateucci le sacó en cara que ésta no habría sido la primera ocasión en la que es acusado de hurto de comida, y Castro le corrigió que ella preguntó al aire quién había sido, en referencia a los episodios nombrados por él.

“No te eché ninguna culpa, ridículo”

“No te eché ninguna culpa, ridículo. Sólo pregunté, eso no es echar la culpa (...) le pregunté a toda la casa. Que tú te sientas culpable es porque entonces tú eres el culpable. Le pregunté a toda la casa, no te des más importancia”, agregó Daniela.

“Pero, no te dije que robas. Ya no voy a hablar con él, qué agotador”, replicó la influencer mientras el argentino seguía hablando. “Con razón tú solamente estás en reality, porque a ti no te da el mate, solamente te da pa’ reality”, lanzó la cocinera y se retiró de la cocina.

Esta pelea escaló y Luis le dijo que siempre andaba de víctima. Posteriormente, Jhonathan y Daniela estaban en una caseta de baño, y él le contó que la entendía debido a que ciertas palabras dichas por ciertas personas, gatillan traumas pasados. Castro preguntó al aire por qué sacó un evento a colación que no iba al caso.