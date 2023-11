“Chu...me estoy sacando los calzoncillos”: Papá Lulo se relajó tanto en el sauna que no se dio cuenta que quedó desnudo

Francisco Arenas, “Papá Lulo” en Gran Hermano, se relajó tanto junto a Bambino y Hans dentro del sauna, que comenzó a sacarse la ropa y finalmente, quedó completamente desnudo.

Hablaba sobre los votos de sus compañeros y específicamente le decía a Hans que sabía que había votado por él, mientras se sacaba la polera, el pantalón y de pronto, los calzoncillos.

“Chu...me estoy sacando los calzoncillos, que soy hueón...y ustedes no me dicen ninguna hueá”, dijo riendo a Hans y Bambino, que no podían más de la risa, mientras un avergonzado Francisco se ponía nuevamente su ropa interior.