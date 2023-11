“Diablos señorita”: Scarlette y Constanza revelan número de parejas con las que han intimado

Las participantes de Gran Hermano Scarlette Gálvez y Constanza Capelli dieron a conocer el número de parejas con las que han intimado cada una, durante una conversación que tuvieron con sus compañeros Viviana Acevedo y Fernando Altarmirano, quienes también entregaron su “ránking” en el arte amatorio.

La primera en dar a conocer sus cifras fue Eskarcita, quien contó un total de 31 pretendientes.

“Son 31, las personas con las que he estado...cómo no voy a acordarme”, dijo mientras le realizaba trenzas a Vivi, quien contó que solo ha estado con cuatro personas de manera íntima. Agregando que tampoco daría el consentimiento al interior del reality.

“Soy la amiga perna. No he tirado con nadie acá dentro. No me gustaría que me graben tirando. Tendría que ser demasiado la atracción o la química para decir pic...Igual que seas selectiva no quiere decir que no seas caliente. Puedo ser las dos”, dijo la futbolista.

A esto, Constanza Capelli confesó que su lista amatoria la conforman 37 personas

“Yo 37 o 40, algo así”, contó la bailarina.

Fernando Altamirano, por su parte, fue quien dijo haber tenido más parejas sexuales, contando que ha estado con 45 personas.

Usuarios reacciones a las íntimas confesiones

Las confesiones generaron diversas reacciones, luego que se viralizara la conversación en Tik Tok.

“31 personas ! Diablos señorita”, “31 y tiene 21 shuuu que heavy”, “31? yo con 4 y tengo 37 años, no digo que es malo, quien pudiera jajajjajjaj yo quisiera”, “Y ellas los cuentan????”, “la coni yo creo que mucho mas”, “shuuuu y tienen veintitantos recien”, “q pensaran de mi entonces”, fueron algunas de las reacciones.