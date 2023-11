‘Encierro’: ¿el nuevo thriller romántico de Netflix está basado en una historia real?

Netflix arrancó el mes de noviembre con fuerza con el estreno de varias producciones originales de lo más interesantes, tal como la película británica Encierro (Locked In, por su título original).

Encabezado por Famke Janssen y Rose Williams, el largometraje sigue a Katherine, una exactriz de Hollywood que despierta en un hospital sin poder mover su cuerpo tras ser atropellada por un auto.

La protagonista padece el síndrome de cautiverio por el accidente, pero puede mover sus ojos y parpadear. Con pestañeos y un tablero con el abecedario, logra comunicarse con su enfermera.

Katherine explica qué la llevó hasta este estado y asegura que hubo un asesinato. Mediante flashbacks, se puede ver su vida desde que adopta a Lina, la hija de su difunta mejor amiga.

La pequeña la venera, pero su relación se tensa cuando ella se enamora de su único hijo, Jamie, quien padece una enfermedad crónica. Todo empeora para ella cuando los jóvenes se casan.

Escenas de la película 'Encierro' | (Cortesía de Netflix)

Mientras los lazos entre ambas se estropean, Lina empieza a acercarse al médico de su esposo, Robert, y la familia comienza a sufrir tragedias, incluyendo el accidente que la llevó al hospital.

Nicky, la entregada enfermera de Katherine en el hospital, se encarga de desenmarañar los eventos a fondo y desvela un retorcido plan de asesinato, pero ¿quién es la víctima real en todo esto?

¿Encierro está basado o inspirado en una historia real?

Debido a su premisa y su fuerte núcleo emocional, muchos de los suscriptores que vieron Encierro se preguntan si el thriller romántico, dirigido por Nour Wazzi, tiene su inspiración en hechos reales.

La respuesta es no, el filme no está basado en una historia real , sino que se trata de una obra ficticia escrita por Rowan Joffé, un guionista británico conocido por escribir cintas como Before I Go to Sleep.

Sin embargo, aunque Joffe ha recibido elogios por sus trabajos anteriores como escritor para películas, Encierro no ha obtenido las mejores reseñas de parte de la crítica de cine especializada.

Escenas de la película 'Encierro' | (Cortesía de Netflix)

El crítico Pramit Chatterjee le dio una estrella de cinco y opinó que la cinta “es otro thriller insulso de Netflix”. Por su parte, el experto en cine Benjamin Lee de The Guardian concordó con su opinión.

“Imitando el formato y las insinuaciones de una novela que no puedes dejar de leer, Encierro es, en cambio, una película que desearías haber dejado de ver mucho antes”, consideró Lee en su reseña.

No obstante, la crítica de Ready Steady Cut fue más benevolente y le dio tres estrellas de cinco.

“Encierro es el tipo de thriller hecho para la televisión que uno esperaría ver en Lifetime un viernes por la noche. Eso no es necesariamente malo”, concluyó.

Escenas de la película 'Encierro' | (Cortesía de Netflix)

Encierro está disponible en Netflix desde este 1 de noviembre.