Nintendo Japón publica adelanto de Super Mario RPG y confirma el regreso de un reconocido personaje

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Super Mario RPG, para las consolas de Nintendo Switch, ha comenzado. El próximo 17 de noviembre tendremos uno de los remakes más esperados de los últimos años.

La cuenta de YouTube de Nintendo en Japón lanza un adelanto de cinco minutos, que dejó a los usuarios de la gran N de los videojuegos gratamente sorprendidos. Con tan solo tener acceso a este vistazo de lo que será el desarrollo del entrañable fontanero, califican a este título como el mejor remake de Super Mario.

Super Mario RPG es un remake del lanzamiento que Nintendo hizo en 1996, para la consola de Super Nintendo (SNES). Y por lo tanto confirma el regreso de un personaje que salió en aquel videojuego de hace 27 años, Culex.

Culex Super Mario RPG

Este personaje apareció por primera vez en el videojuego Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars para Super Nintendo Entertainment System en 1996. Es un jefe oculto que se encuentra en la Torre de la Oscuridad. Culex es un caballero oscuro de Vanda, un reino inspirado en el universo de Final Fantasy.

Culex apareció nuevamente en el videojuego Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch en 2018. En este juego, el jefe oculto es un personaje jugable que se puede desbloquear completando un desafío especial.

Les dejamos el adelanto publicado por la cuenta de YouTube de Nintendo, en Japón, para que comencemos a palpitar este gran lanzamiento que ocurrirá en tan solo 15 días.